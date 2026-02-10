El oviedismo comienza a reclamar el dinero de las entradas del partido suspendido ante el Rayo y el Oviedo descarta jugar el duelo en los próximos días

Itziar Suco y Álvaro Núñez tenían entradas para el partido. Habían hecho planes para el pasado sábado. Tocaba ver el Rayo-Oviedo en Vallecas. Itziar y Álvaro viven en Madrid desde hace unas semanas porque Núñez, dermatólogo, tiene que hacer la residencia en el Hospital de La Paz. Vivían en Oviedo, pero la vida les ha llevado a la capital. Y el sábado había partido. Tenían la oportunidad de disfrutar el equipo de Almada, Cazorla y compañía en directo. Pero no pudo ser debido a la polémica suspensión del encuentro por el mal estado del césped.

Esta tarde fueron al estadio de Vallecas a reclamar la devolución del precio de las entradas. 30 euros por cabeza. Se recorrieron Madrid de una punta a la otra. Intentaron que en las taquillas del estadio vallecano les devolvieran el dinero por el mismo método de pago (tarjeta de crédito) por el que adquirieron las localidades, pero no hubo manera. En billetes y de los pequeños. “Es un desastre todo. Después de la que nos liaron el fin de semana, ahora encima no nos quieren hacer una transferencia”, dice Suco mientras Núñez saca fotos del estado del campo. Allí se ven lámparas, secadoras, operarios trabajando a contrarreloj para tratar de que el césped se asiente como es debido.

El dermatólogo mira el campo y no sale de su asombro. “No es normal el estado en el que está este estadio para jugar en Primera División. Es que es imposible que aquí se juegue un partido de fútbol profesional, pero eso no es culpa del Oviedo, que llegaba tope tras la victoria ante el Girona y peleando por la permanencia”, dice el médico, muy molesto por todo lo sucedido.

La pareja no oculta su enfado mientras recuperan el dinero de las entradas. Han tenido que salir antes del trabajo, se han pateado Madrid, y lo único que querían era ver “ganar al Oviedo”. “La gestión de Martín Presa es una cacicada sin sentido. La afición vallecana no se merece esto, pero lo que está claro es que el Atlético de Madrid no va a jugar aquí y se moverá el partido a otro campo. Por lo que sea, con el del Oviedo no buscaron ninguna solución. Parece que no nos toman en serio”, indica Itziar en referencia a que el próximo partido en Vallecas, que será ante el equipo del Cholo, también está en el aire.

El Juez Único de Competición descarta que el partido se dispute en los próximos días

Pero los azules siguen peleando. El Oviedo comunicó esta tarde que ha recibido la primera respuesta oficial por parte del Juez Único de Competición. En la misma no hay una resolución sobre lo ocurrido, sino que se apela a las partes implicadas (Rayo Vallecano, LaLiga, Comité de Disciplina de la RFEF y Comité Técnico de Árbitros) a que presenten sus alegaciones e informes correspondientes sobre lo sucedido.

Esto significa que está descartada la posibilidad de disputar el partido en los próximos días. El club, ahora a la espera, anuncia que “continuará con los pasos necesarios del proceso en la defensa de sus derechos y los de sus aficionados, así como en la defensa del respeto del marco normativo y una aplicación equitativa de la norma para todos los equipos participantes en la competición”.

Noticias relacionadas

Y es que el césped de Vallecas sigue sin estar listo. Los trabajos a contrarreloj continúan de cara al choque del Rayo contra el Atlético de Madrid de este domingo a las 16.15 horas. El tapete del conjunto vallecano todavía no está en condiciones para que se dispute allí el partido, lo mismo que sucedió el sábado con el Oviedo. Tal y como informó la cadena Ser, será prácticamente imposible que el choque contra el Atleti se dispute en Vallecas, por lo que el partido tendrá que jugarse en otro estadio. La empresa Royalverd, encargada del césped, trabaja a destajo, pero el tiempo se agota.