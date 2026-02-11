Uno de los participantes del Benidorm Fest aclara por qué lleva una camiseta del Real Oviedo en sus vídeos: "Es especial para mí"
Mayo estará en la semifinal del próximo viernes con su canción "Tócame"
Es la semana del Benidorm Fest, el festival de la canción patrio que el próximo sábado elegirá a su ganador. Pues uno de sus participantes ha llamado mucho la atención tras salir con una camiseta del Real Oviedo en sus vídeos y se ha visto obligado a aclarar por qué la lleva: "Es especial para mí".
Estamos hablando de Mayo, quien se dió a conocer en la penúltima edición de Operación Triunfo, y que ahora espera hacerse con primer premio del Benidorm Fest con su canción "Tócame". Eso sí, antes tendrá que pasar por la semifinal del próximo viernes para ver si finalmente accede a la final.
Mayo es muy activo en sus redes sociales, sobre todo en TIk Tok, donde aparece en un buen número de vídeos promocionando su canción "Tócame" y en uno de esos vídeos en los que pide la ayuda de sus fans para las votaciones, el cantante aparece luciendo la camiseta del Real Oviedo con los colores azules y dorado mientras hace un "trend" con el estribillo de su canción.
Tras esta publicación, muchos han sido los que le han preguntado que por qué lucía una camiseta de un equipo de fútbol, así que se ha decidido a explicar que no sabe nada de fútbol y que lleva esa camiseta porque "me la regaló un fan durante la gira de verano". Mayo asegura que por este motivo, la camiseta "es especial para mí" y que además le parece una camiseta "muy bonita".
Eurovisión
El Benidorm Fest celebra este año su edición más especial, ya que no cuenta con el apoyo de Eurovisión como en otros años. Y es que tras la decisión de RTVE de no participar en el festival de Eurovisión como protesta por la participación de Israel, tuvieron que cambiar el premio del Benidorm Fest. Así, en lugar de representar a España en Eurovisión, el ganador del Benidorm Fest tendrá un premio económico.
