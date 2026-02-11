El tinerfeño Andrés Clavijo, nuevo entrenador del Real Oviedo femenino

El Real Oviedo ha alcanzado un acuerdo con Andrés Clavijo para que se convierta en el nuevo entrenador del primer equipo femenino. El técnico tinerfeño, de 53 años, firma hasta el 30 de junio de 2027.

Clavijo llega procedente de la Fundación CD Tenerife, equipo con el que logró el ascenso a Primera Federación la pasada campaña tras proclamarse campeón de grupo.

El técnico canario cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol femenino, tanto en los banquillos como en la dirección deportiva. Como director deportivo del AKEKI Granadilla consiguió el ascenso a Liga F, además de crear el área femenina del FCD Tenerife. En su historial figuran también un campeonato de Tercera Federación y varios ascensos en categorías nacionales.

En el plano federativo, Clavijo ha sido seleccionador y director deportivo de las categorías inferiores de la Federación Canaria, donde alcanzó siete fases finales y títulos nacionales. También ha formado parte del staff técnico de la Selección Española Sub-17, Sub-19 y Sub-20, etapas en las que el combinado nacional conquistó campeonatos de Europa y del Mundo.

El nuevo técnico del Oviedo dirigirá su primer entrenamiento este jueves en El Requexón a partir de las 15:00 horas. Le acompañará como asistente Candy Viera, también tinerfeña, que se incorpora al proyecto azul junto a Clavijo.