Costas, sensato con sus problemas físicos: "Decido parar ahora para no tener algo más grave"

David Costas ha ido elegido, por segundo mes consecutivo, jugador Cinco Estrellas por su desempeño sobre el campo. El central habla de su lesión y del incidente en Vallecas.

Su lesión. "Llevo unos meses ahí con un problema en el aductor y hasta ahora pude competir, pero están siendo semanas largas de muchos entrenamientos. Hablamos con el doctor tras hacer una resonancia y lo mejor es parar ahora antes de tener un problema más grave. Lo estaba jugando todo y me encontraba bien, así que sí, me jode parar. El míster te exige unas cosas y ahora no puedo llegar a eso, no puedo entrenar lo necesario para poder jugar. Tanto por el míster como por mis compañeros es necesario parar, hay que ser justo. A partir de ahí, volver a trabajar para regresar al once".

La recuperación. "No va a ser mucho tiempo, pero no hay una estimación clara. 15 o 21 días, por ahí. Obviamente la exigencia es grande, a nivel de datos el equipo ha mejorado físicamente y los entrenamientos son duros, con muchos duelos. Sabía que podía pasar. El míster cree mucho en su método y yo ahora mismo no podía aguantar esta exigencia. Iba a jugar en Vallecas, llevaré siete u ocho partidos con esa dolencia. Después de cada partido la sensación era que necesitaba muchos días para recuperar y el lunes decidimos parar".

El desastre vallecano. "Lo del sábado fue extraño. Nos despertamos y tres horas y media antes del partido nos avisan. Ya el viernes pintaba a eso, pero nadie dio el paso. Santi o Dani Calvo lo definieron bien, se podría haber gestionado de otra manera. La sensación es que hay mucha desgana por parte de LaLiga y que no piensan ni en la afición ni en los jugadores. Llegábamos con una dinámica positiva y teníamos ganas del partido de Vallecas. Ahora no sabemos qué pasará con ese partido y no pinta de que la resolución sea en breve. No podemos perder mucha energía en ello. El club está haciendo todo lo que puede hacer. Nunca me había pasado nada parecido y es algo que no le viene bien al Oviedo".

Sentirse perjudicados. "Es un tema complicado, ahora lo vemos todo negro. En cuanto a horarios está claro, nos adaptamos, pero las 14:00 es un horario muy complicado. LaLiga sabe que no gusta esa franja horaria y la sensación es de desgana de la gente de arriba. Pasan situaciones que siempre caen en contra del mismo equipo y que no pasa nada porque somos el Oviedo".

El rival. "El Athletic es un gran equipo y ayer jugó Copa, intentaremos exigirles físicamente y que se note que tienen menos descanso. Ellos no están en la situación que pensaban que iban a estar, allí en San Mamés con poco nos hicieron daño y no fuimos capaces de generar. Hay que competir y demostrar que nos jugamos la vida. Este partido es clave y el de Vallecas también lo era. El equipo lleva una línea ascendente, aunque contra el Girona no estuvimos brillantes, pero sí sólidos. Vallecas era otra final y ahora lo es lo del domingo. Solo nos vale ganar ante el Athletic".