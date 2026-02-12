El dilema con la zaga azul: Calvo y Bailly se disputan una plaza en la titularidad tras la lesión de Costas

La baja de David Costas, lesionado del aductor y que estará de baja como mínimo dos semanas, abre una puerta que llevaba cerrada toda la temporada. Eric Bailly y Dani Calvo pugnan por hacerse con la titularidad en el centro de la defensa para el partido del domingo ante el Athletic en el Tartiere (14 horas). Guillermo Almada tendrá que decidir entre el marfileño, fichado este verano para ser titular pero lastrado por las lesiones, y el veterano central del cuadro asturiano, que acaba de renovar un año más pero que no ha tenido la regularidad de otras campañas.

Eric Bailly llegó este verano para ser titular. La idea era clara: el exjugador del Manchester United debía formar pareja con Carmo en el centro de la defensa. Pero las lesiones no le han dejado. Ha disputado 414 minutos esta temporada y ha jugado cinco partidos, todos ellos como titular. Sin embargo, y a pesar de haber estado disponible en alguna que otra ocasión, el gran desempeño de Costas no le permitió jugar. Cuando no lo está, que han sido muchas veces, Almada tira de otras opciones.

Acaba de regresar de un esguince en el tobillo que le tuvo fuera varias semanas. El técnico charrúa tendrá que evaluar si está en condiciones óptimas para jugar los 90 minutos ante el Athletic o si es mejor dosificarle para evitar una recaída. El marfileño tiene velocidad, contundencia y capacidad para salir jugando desde atrás, pero su historial de lesiones genera dudas sobre su continuidad.

Dani Calvo, en el partido ante el Sevilla. | E. P.

Dani Calvo lleva acumulados 703 minutos esta temporada. Ha jugado nueve partidos, siete de ellos como titular, pero siempre porque alguno de los dos centrales titulares, Costas o Carmo, no estaba disponible. Desde el ascenso, no ha tenido la regularidad que tuvo en todas sus anteriores campañas. Aun así, el club apostó por él y le renovó un año más.

Calvo conoce la categoría y conoce al equipo, es uno de los capitanes. Es un central fiable, que no regala balones y que no comete errores graves.

Guillermo Almada tendrá que decidir. Bailly es la opción más lógica dada la apuesta en el pasado mercado de fichajes, pero acaba de volver de lesión. Calvo es la opción más segura, con más minutos esta temporada y sin problemas físicos recientes. El técnico uruguayo tiene tres entrenamientos más antes del partido para tomar una decisión. Bailly y Calvo pugnan por hacerse con la titularidad. La lesión de David Costas abre una puerta que llevaba cerrada toda la temporada. Y uno de los dos la cruzará el domingo en el Tartiere para tratar de dar la sorpresa ante el cuadro bilbaíno.