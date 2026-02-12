Ya hay horario para el Rayo-Oviedo: LaLiga decide una fecha en medio de las reclamaciones azules

La Liga ha señalado el próximo 4 de marzo a las 19 horas como fecha y horario para la disputa del partido entre Rayo Vallecano y Real Oviedo, aplazado el pasado sábado. La incógnita está en conocer el escenario del encuentro, ya que las condiciones del césped de Vallecas hacen imposible garantizar que el estadio del club presidido por Raúl Martín Presa esté disponible para esa fecha.

La patronal que dirige Javier Tebas ha procedido a fijar una fecha pese a que el Oviedo mantiene abierto un proceso de reclamaciones ante la Real Federación Española de Fútbol. El club azul considera injusto el trato recibido por parte de LaLiga y reclama los tres puntos del partido suspendido.

La elección del 4 de marzo resulta lógica tras conocerse ayer que el Oviedo se medirá al Atlético de Madrid y al Espanyol en un plazo de ocho días. El horario ha sido fijado de forma que el conjunto carbayón disponga de más días de descanso, situando el encuentro de Vallecas justo a mitad de camino entre ambos compromisos, con cuatro días de margen respecto a cada uno de ellos.

La decisión de la patronal de establecer un nuevo horario no impide que el Oviedo pueda ver prosperadas sus reclamaciones. El Juez Único de Competición ya ha solicitado explicaciones al Rayo Vallecano, a LaLiga, a la propia RFEF y al Comité Técnico de Árbitros sobre los motivos del aplazamiento del encuentro.

No obstante, el proceso abierto por el conjunto carbayón será largo, por lo que mientras se resuelve, el partido deberá disputarse en la fecha establecida.