El Oviedo se apoya en el Real Madrid para recurrir la anulación del duelo en Vallecas: "LaLiga carece de competencia para cambiar partidos"

El Real Oviedo ha encontrado un aliado inesperado en su batalla contra LaLiga por la suspensión del partido en Vallecas: el Real Madrid. En las alegaciones presentadas ante el Juez Único de Competición de la RFEF, el club asturiano ha incluido una carta que LaLiga envió al conjunto blanco en la que reconoce expresamente que carece de competencia para aplazar o cambiar partidos oficiales.

En verano de 2025, el Real Madrid solicitó a LaLiga que aplazara su primer partido de Liga ante Osasuna por descanso tras el Mundial de Clubes. La respuesta fue contundente. Raúl Ojeda, responsable de competiciones de LaLiga, tal y como adelantó la "Ser" y ha podido confirmar LA NUEVA ESPAÑA, envió una carta a Emilio Butragueño en la que le explicaba que "ni LaLiga ni su dirección de competiciones ni ninguno de los órganos internos ostentan competencia alguna para acordar el aplazamiento de partidos oficiales incluidos en el calendario". "Cualquier decisión que acordara LaLiga supondría una extralimitación de sus funciones y podría conllevar responsabilidad por vulnerar el marco normativo vigente. LaLiga carece de competencia para resolver este punto, que solo lo puede hacer el Juez Único de Competición", rezaba el escrito.

El Oviedo ha incluido este documento en sus alegaciones y lanza una pregunta directa. "Es curioso que en julio o agosto se dijera esto y ahora se atribuyan la potestad de cambiar un partido cuando no ha habido ningún cambio en la normativa". El club azul considera que la actuación de LaLiga al suspender el partido de Vallecas cuatro horas antes del inicio es "una ilegalidad flagrante", una acción que podría llegar a tener recorrido jurídico, incluso, en la vía ordinaria.

El Juez Único abre plazo de alegaciones

El Real Oviedo comunicó ayer que ha recibido la primera respuesta oficial por parte del Juez Único de Competición. En la misma no hay una resolución sobre lo ocurrido, sino que se apela a las partes implicadas (Rayo Vallecano, LaLiga, Comité de Disciplina de la RFEF y Comité Técnico de Árbitros) a que presenten sus alegaciones e informes correspondientes sobre lo sucedido. El plazo es de 72 horas, hasta el viernes.

Esto significa que está descartada la posibilidad de disputar el partido en los próximos días. El club, ahora a la espera, anuncia que "continuará con los pasos necesarios del proceso en la defensa de sus derechos y los de sus aficionados, así como en la defensa del respeto del marco normativo y una aplicación equitativa de la norma para todos los equipos participantes en la competición".

El Juez Único ha respondido oficialmente a la reclamación presentada por el Real Oviedo, en la que solicitaba los tres puntos por negligencia grave e incomparecencia encubierta del Rayo. Su respuesta no es una resolución, sino la apertura de un plazo de alegaciones. Esto descarta por completo que el partido se pueda disputar esta misma semana en un campo alternativo, como pedía el Oviedo.

Y encima, el césped de Vallecas sigue sin estar en condiciones. Los trabajos a contrarreloj continúan de cara al choque del Rayo contra el Atlético de Madrid de este domingo a las 16.15 horas. El tapete del conjunto vallecano todavía no está listo para que se dispute allí el partido, lo mismo que sucedió el sábado con el Oviedo, por lo que será prácticamente imposible que el choque contra el Atleti se dispute en Vallecas y el partido tendrá que jugarse en un campo alternativo. Mañana jueves está prevista una inspección clave del césped de Vallecas. Las previsiones de lluvia continúan y el terreno apenas ha mejorado. Butarque, estadio del Leganés, es la opción más probable, aunque también se ha mencionado el Metropolitano.

Doble vara de medir

Aquí está la clave de la denuncia del Oviedo: con el Rayo se ha actuado rápido en esta ocasión, tal y como mandan los cánones. Pero el sábado pasado, cuando el Oviedo tenía que jugarse los tres puntos en Vallecas, se le obligó a viajar suspendiendo el duelo a cuatro horas de su celebración y ahora tiene abierto un proceso que podría extenderse en el tiempo. El club asturiano considera que esta gestión es un ejemplo claro de falta de rigor, incoherencia y trato desigual. Primero, LaLiga suspende el partido de forma unilateral sin consultar a la RFEF. Después, la RFEF abre un procedimiento lento que premia al infractor y castiga al inocente.

Recorrido judicial

El Oviedo ya ha confirmado que continuará el procedimiento hasta las últimas consecuencias, incluida la vía judicial ordinaria si fuera necesario. La inclusión de la carta de LaLiga al Real Madrid en las alegaciones refuerza la posición del club, que considera que LaLiga se extralimitó en sus funciones al suspender el partido sin competencia para ello. Si el caso acaba en la justicia ordinaria, el proceso se alargaría mucho en el tiempo, aunque confían en que una sentencia favorable pueda sentar jurisprudencia sobre las competencias de LaLiga y la RFEF en la gestión de este tipo de situaciones. Mientras tanto, el club azul sigue a la espera de que el Juez Único resuelva tras recibir todas las alegaciones. Y con el Real Madrid como aliado en su batalla.