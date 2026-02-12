La peña Olivares celebra su duodécimo aniversario

La peña azul Olivares celebró ayer su duodécimo aniversario. Esta agrupación, una de las más numerosas de Oviedo, contó en su fiesta con la visita de Thiago, del primer equipo; Eva Lois, del Femenino; y Enzo, del Vetusta. Además, Esteban, Vicente González-Villamil y Armando, exjugadores del Oviedo, también acudieron a la cita.