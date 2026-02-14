Almada: "Si nos equivocamos en la salida, como nos pasó con el Barcelona, le estás dando ventaja a jugadores determinantes"

Con la polémica de Vallecas en un segundo plano, el Oviedo planea el choque ante el Athletic de mañana como otra final por la supervivencia. Es consciente Almada de la importancia de los 3 puntos pero confía en que los suyos mantengan la línea ascendente que marcan desde su llegada.

Tensión ajena al vestuario por Vallecas

"Ya se ha hablado mucho de esa situación y de la desprolijidad que significó todo. Eso está en manos de los directivos del club. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que viene, en los partidos, porque son situaciones que no dependen de nosotros. Debemos centrarnos en lo que sí depende de nosotros, y ahora lo que nos ocupa es el partido con el Athletic".

Parón inoportuno tras ganar

"Nos hubiera gustado seguir compitiendo, sobre todo por lo que generan las victorias: confianza y la sensación de que veníamos haciendo cosas muy buenas. Pero la realidad es la que es y no la podemos modificar. Nos adaptamos a lo que tenemos por delante y programamos la semana de trabajo pensando en el Athletic".

Parte médico y convocados

"Ovi está mejor, viene progresando, pero todavía no está haciendo todas las acciones. Está en proceso de recuperación. Una cosa es el alta médica y otra el alta deportiva. Él aún no tiene el alta médica para hacer todos los trabajos, así que estamos esperando que se libere de esa parte y, a la vez, recuperar la otra. Rahim ha hecho una semana normal, ha trabajado bien y seguramente esté dentro de los convocados".

Máximo respeto al Athletic

"Un partido durísimo. Es un entrenador que lleva tiempo en el club y tiene un proceso de trabajo, y eso siempre juega a favor. Tiene una plantilla numerosa y con muy buenos futbolistas. Nosotros no estamos en condiciones de subestimar a nadie. Será un partido complicado y duro. Tenemos que hacer las cosas bien e intentar jugar mejor que el rival, pero sabemos que no va a ser fácil, por la calidad que tiene el Athletic".

Baja sensible en defensa

"Lamentablemente perdimos a David, que ha sido un puntal en estos partidos con nosotros y ha tenido un gran rendimiento. Él venía jugando con molestias desde hace varios encuentros; lo cuidábamos prácticamente para poder competir. Llegó el momento de que recupere bien y vuelva a plenitud. En esa posición tenemos claro que tanto Eric, que ya está recuperado y en buen momento, como Dani, nos pueden dar un rendimiento alto".

Mentalidad de final constante

"Sí, indudablemente. Se lo hemos trasladado a los jugadores. El objetivo inmediato siempre es el siguiente partido, pero debemos seguir tomándolo como una final. No como frase hecha: cuando uno juega una final da un plus, sobre todo en motivación, ganas y deseo. Y también es importante transmitir cosas hacia nuestra gente. Tenemos virtudes para desarrollar buen fútbol, pero si necesitamos otra arma, tenemos que tenerla preparada. Debemos apelar a todo para salir de esta situación complicada".

Competencia en el lateral

"Seguramente es una de las posiciones donde mejor estamos y donde hay más competencia por el nivel que han tenido los dos. Cuando les ha tocado jugar lo han hecho muy bien. Juegue quien juegue, nos dan seguridad por el rendimiento que han mostrado".

El foco, más allá de nombres

"Lo primordial es lo que hagamos nosotros. Si dejamos de hacer cosas por quién esté delante, estamos equivocados. Está claro que son jugadores importantísimos y desequilibrantes y tenemos que tener cuidado, pero lo principal es intentar jugar, tomar el control, administrar bien la pelota y ser agresivos en la recuperación en el buen sentido. Y cuando la perdamos, reaccionar inmediatamente. Todo eso es importante, independientemente de quién juegue".

Refuerzos y meritocracia

"Los tres fichajes han venido en progresión en su rendimiento. Pero también digo que hay jugadores que lo están haciendo bien, Fede Viñas está haciendo grandes partidos. Para que Thiago participe más, o incluso Forés, hace falta que en algún momento Fede no esté o baje el nivel, porque está rindiendo. Con Nico pasa algo parecido, ha participado prácticamente en todos los partidos y lo ha hecho bien. Y Thiago viene en esa progresión, sobre todo de continuidad, por el parón que tuvo. Pero estoy seguro de que, cuando tengan más minutos porque lo consideremos así, nos van a dar buen nivel y nos van a aportar las cualidades que buscamos para mejorar al equipo".

Valentía ante la presión rival

"Nosotros tenemos que saber superar cualquier dificultad que nos presente el rival. Llevamos poco tiempo, pero hemos trabajado algunas situaciones. No vamos a cargar a los jugadores con demasiadas cosas; la idea es ir agregando ítems y perfeccionarlos. Tenemos que resolver con acierto ante presiones como las que nos puede ejercer el rival. Si nos equivocamos en salida, como nos pasó con el Barcelona, le estás dando ventaja a jugadores determinantes, los Williams, Guruzeta y otros. Así que debemos adaptarnos, tomar buenas decisiones, intentar no equivocarnos y no renunciar a jugar. Hay que seguir con la misma valentía que están mostrando los jugadores".