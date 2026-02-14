A Ernesto Valverde le gusta el Oviedo: "Se le ve fresco, juega hacia adelante"
Ernesto Valverde, entrenador del Athletic, asegura que el vestuario rojiblanco está "bien" anímicamente después de la derrota del miércoles en Copa frente a la Real Sociedad y subraya que "no hay tiempo para lamentarse" y "hay que estar listos" para competir en Oviedo. "No era el resultado que queríamos, pero estamos preparados porque tenemos un partido muy importante", expuso el técnico sobre el choque de hoy.
Valverde alabó el momento del Oviedo a pesar de su posición en la tabla: "Está en una situación complicada pero está jugando bien y siempre con opciones de ganar". Y añadió el preparador de los bilbaínos: "Se les ve que están frescos. Juegan hacia adelante, no tienen problema con eso. Intentan apretarte alto, tienen buenos jugadores para situaciones de uno contra uno y siempre cuentan con opciones de meterse en el partido. Quizás no están acertando tanto como les gustaría, pero eso nos pasa a todos".
- Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sartenes antiadherentes más barato del mercado: tres tamaños que se adaptan a cada comida
- El nuevo diseño de una conocida fuente de Oviedo para evitar las continuas molestias de ruido de los chorros
- Muere un camionero mientras conducía por la Autovía del Cantábrico en Llanes, 'probablemente, por causas naturales
- En liquidación uno de los principales fabricantes de ventanas de Asturias con un pasivo de más de 1,5 millones
- Sergio y Adrián, los gemelos coañeses que montarán un complejo turístico de inspiración escandinava con vistas a la ría de Navia: 'Siempre quisimos hacer algo en el pueblo
- Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sartenes más barato del mercado: de aluminio fundido, con mango intercambiable y apto para todas las cocinas
- Una asociación de consumidores reclama la retirada del surtidor de combustible de una gasolinera de Gijón