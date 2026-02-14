A Ernesto Valverde le gusta el Oviedo: "Se le ve fresco, juega hacia adelante"

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic, asegura que el vestuario rojiblanco está "bien" anímicamente después de la derrota del miércoles en Copa frente a la Real Sociedad y subraya que "no hay tiempo para lamentarse" y "hay que estar listos" para competir en Oviedo. "No era el resultado que queríamos, pero estamos preparados porque tenemos un partido muy importante", expuso el técnico sobre el choque de hoy.

Valverde alabó el momento del Oviedo a pesar de su posición en la tabla: "Está en una situación complicada pero está jugando bien y siempre con opciones de ganar". Y añadió el preparador de los bilbaínos: "Se les ve que están frescos. Juegan hacia adelante, no tienen problema con eso. Intentan apretarte alto, tienen buenos jugadores para situaciones de uno contra uno y siempre cuentan con opciones de meterse en el partido. Quizás no están acertando tanto como les gustaría, pero eso nos pasa a todos".