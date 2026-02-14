Valverde quiere recuperar a Yuri, Sancet y Vivian para el Carlos Tartiere

Los jugadores del Athletic Yuri Berchiche, Sancet y Dani Vivian, bajas por problemas físicos en la semifinal de Copa, entrenaron ayer con el grupo y podrían estar disponibles para el partido de mañana en el Carlos Tartiere. Yuri -en la imagen en el entrenamiento junto a Nico Williams- ha vuelto a trabajar tras la sobrecarga muscular que le obligó a ser sustituido la pasada jornada contra el Levante, mientras que Sancet y Vivian llevan desde comienzos de semana a las órdenes de Valverde. El que llegará a tiempo para medirse al Oviedo es Alex Berenguer.