Valverde quiere recuperar a Yuri, Sancet y Vivian para el Carlos Tartiere

Los jugadores del Athletic Yuri Berchiche, Sancet y Dani Vivian, bajas por problemas físicos en la semifinal de Copa, entrenaron ayer con el grupo y podrían estar disponibles para el partido de mañana en el Carlos Tartiere. Yuri -en la imagen en el entrenamiento junto a Nico Williams- ha vuelto a trabajar tras la sobrecarga muscular que le obligó a ser sustituido la pasada jornada contra el Levante, mientras que Sancet y Vivian llevan desde comienzos de semana a las órdenes de Valverde. El que llegará a tiempo para medirse al Oviedo es Alex Berenguer.

Dani Parrondo: "El Antroxu de Avilés es el mejor de Asturias"

El proyecto de Indra para Baterías, en riesgo de salida de Avilés por las "presiones" y la facilidad para su expansión en Castilla y León

El precio del alquiler en Avilés, en máximos históricos: lo más barato, un piso en La Carriona por 550 euros

Agenda: qué hacer hoy sábado 14 de febrero en Asturias

