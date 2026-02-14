Valverde quiere recuperar a Yuri, Sancet y Vivian para el Carlos Tartiere
Los jugadores del Athletic Yuri Berchiche, Sancet y Dani Vivian, bajas por problemas físicos en la semifinal de Copa, entrenaron ayer con el grupo y podrían estar disponibles para el partido de mañana en el Carlos Tartiere. Yuri -en la imagen en el entrenamiento junto a Nico Williams- ha vuelto a trabajar tras la sobrecarga muscular que le obligó a ser sustituido la pasada jornada contra el Levante, mientras que Sancet y Vivian llevan desde comienzos de semana a las órdenes de Valverde. El que llegará a tiempo para medirse al Oviedo es Alex Berenguer.
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sartenes antiadherentes más barato del mercado: tres tamaños que se adaptan a cada comida
- Un muerto a machetazos y tres heridos en una violenta pelea entre familiares en La Felguera
- Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos
- El nuevo negocio en el que entra Alimerka y que tendrá su primer establecimiento en Gijón
- Denuncian por amenazas a un gijonés con antecedentes por tentativa de asesinato que pidió una pistola a Vito Quiles
- Herida una mujer en un accidente ocurrido en una de las calles más concurridas de tráfico de Oviedo
- Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sartenes más barato del mercado: de aluminio fundido, con mango intercambiable y apto para todas las cocinas
- Sergio y Adrián, los gemelos coañeses que montarán un complejo turístico de inspiración escandinava con vistas a la ría de Navia: 'Siempre quisimos hacer algo en el pueblo