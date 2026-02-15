Cuidado con él: Verdugo del Oviedo, compañero de Mbappé, asentado en el Athletic... El guion de Hollywood de Yuri
A sus 36 años, el lateral recibe el reconocimiento tras una carrera de abajo a arriba: en juveniles fue sancionado 4 meses por intentar agredir a un árbitro
El mayor halago que se ha llevado Yuri Berchiche llegó con una cámara indiscreta, la de Movistar, que durante un Athletic-Real Madrid captó una conversación entre Toni Kroos y Luka Modric, mitos blancos, en el banquillo bilbaíno. "¿Este es bueno, eh?", le dijo el alemán a su compañero tras un encontronazo del lateral con el madridista Nacho. "Sí, sí; estaba con él en el Tottenham", intervino Modric, apoltronado en el banquillo. Yuri es una de las principales novedades del Athletic para su visita hoy al Tartiere y respira aliviado Valverde al ver cómo los problemas en el lateral zurdo ahora parecen evaporarse.
La vida deportiva de Yuri Berchiche (Zarauz, Guipúzcoa, 1990) ha dado muchas vueltas hasta que se consolidó en la élite. El oviedista con mejor memoria le recordará como guardián del lateral izquierdo del Eibar que cerró al Oviedo el sueño del ascenso a Segunda en junio de 2012, un año especial por la ampliación de capital que salvó al club azul.
Tenía entonces Yuri 22 años y su carrera parecía por fin empezar a despegar tras muchas dudas. De hecho, ya había vivido experiencias extremas. Formado en el Antiguoko, le fichó la Real Sociedad para su cantera y, después, pasó al Athletic. En juveniles, su primera vivencia agria: intentó agredir a un árbitro y le cayeron 4 meses de sanción.
Pero su fútbol ya era llamativo. Por eso le fichó el Tottenham con 17 años por 400.000 euros. Es el capítulo al que se refiere Modric. No despuntó y tras una cesión al Valladolid B firmó por el Real Unión, en Segunda B. Tocaba empezar de cero. La Real Sociedad apostó ahí por él y lo cedió al Eibar. Fue el despegue, con dos ascensos seguidos, y alcanzar Primera.
Tres campañas en la Real Sociedad, ya en la máxima categoría, precedieron a su fichaje por el PSG de Mbappé y Neymar, previo pago de 15 millones. Ganó la liga francesa. Y apareció el Athletic para cerrar el círculo. Ya, mucho más calmado, cumple su octava campaña seguida de rojiblanco, como jefe del lateral izquierdo y uno de los pesos pesados del vestuario. Valverde le recupera hoy para la causa y previsiblemente lo hará en el once inicial.
