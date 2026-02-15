El error -reconocido- por el árbitro del Oviedo-Athletic en el penalti decisivo y la extraña explicación en el acta
Busquets Ferrer no dejó satisfechos a los azules en el choque del Tartiere
El 1-2 del Athletic en el Tartiere deja muy tocado al Real Oviedo, que llegaba con expectativas al choque. La derrota se fraguó en una clara mano de Carmo en la segunda mitad, un error del central que saltó con el brazo extendido. Sin embargo, Busquets Ferrer cometió un error en directo que después corrigió.
Cuando se señaló el penalti, Thiago Fernández se dirigió al punto de penalti para pisarlo, intentando dificultar el lanzamiento de Sancet. La acción fue reclamada por algunos futbolistas del Athletic y observada por el asistente. Busquets Ferrer fue informado pero se confundió al sacarle amarilla a Carmo, que no se creía la razón tras exponerle el colegiado la misma.
Un poco después, el colegiado le explicaba a Carmo que no estaba amonestado y que la amarilla era para Thiago Fernández, como confirma el acta del partido. El argentino fue amonestado “por deteriorar intencionadamente el punto de penal antes del lanzamiento de un penal por el equipo rival”.
Más polémicas
No fue la única acción controvertida en el partido. El Oviedo reclama la expulsión de Galarreta que, en dos acciones casi seguidas, pisó a Colombatto y cortó un avance con la mano cuando estaba amonestado. Además, Almada se refirió a la acción previa al penalti, cuando Busquets Ferrer impide a Fonseca ir a disputar un balón en el centro del campo por estar en su camino. “La vi en directo, no con intención, pero el colegiado le hizo pantalla a Nico que podía robar el balón. Fue muy clara, la protestamos, le cortó la inercia de la carrera. Es una jugada determinante”, expuso el uruguayo.
