Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

El error -reconocido- por el árbitro del Oviedo-Athletic en el penalti decisivo y la extraña explicación en el acta

Busquets Ferrer no dejó satisfechos a los azules en el choque del Tartiere

EN IMÁGENES: Así así el partido entre el Real Oviedo y el Athletic en el Tartiere

EN IMÁGENES: Así así el partido entre el Real Oviedo y el Athletic en el Tartiere / Miki López / LNE

El 1-2 del Athletic en el Tartiere deja muy tocado al Real Oviedo, que llegaba con expectativas al choque. La derrota se fraguó en una clara mano de Carmo en la segunda mitad, un error del central que saltó con el brazo extendido. Sin embargo, Busquets Ferrer cometió un error en directo que después corrigió.

Cuando se señaló el penalti, Thiago Fernández se dirigió al punto de penalti para pisarlo, intentando dificultar el lanzamiento de Sancet. La acción fue reclamada por algunos futbolistas del Athletic y observada por el asistente. Busquets Ferrer fue informado pero se confundió al sacarle amarilla a Carmo, que no se creía la razón tras exponerle el colegiado la misma.

Un poco después, el colegiado le explicaba a Carmo que no estaba amonestado y que la amarilla era para Thiago Fernández, como confirma el acta del partido. El argentino fue amonestado “por deteriorar intencionadamente el punto de penal antes del lanzamiento de un penal por el equipo rival”.

Noticias relacionadas

Más polémicas

No fue la única acción controvertida en el partido. El Oviedo reclama la expulsión de Galarreta que, en dos acciones casi seguidas, pisó a Colombatto y cortó un avance con la mano cuando estaba amonestado. Además, Almada se refirió a la acción previa al penalti, cuando Busquets Ferrer impide a Fonseca ir a disputar un balón en el centro del campo por estar en su camino. “La vi en directo, no con intención, pero el colegiado le hizo pantalla a Nico que podía robar el balón. Fue muy clara, la protestamos, le cortó la inercia de la carrera. Es una jugada determinante”, expuso el uruguayo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lidia Martínez se jubila tras 40 años como cajera de la primera gran superficie que tuvo Asturias: 'La inmensa mayoría de la gente con la que traté fue maravillosa
  2. El nuevo diseño de una conocida fuente de Oviedo para evitar las continuas molestias de ruido de los chorros
  3. Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos
  4. Vuelve y reabre en Asturias el querido restaurante de una famosa cadena especializada en brunch, hamburguesas y platos internacionales: 'Si ya eras fan de su carta, prepárate
  5. El camionero fallecido mientras conducía por la Autovía del Cantábrico había cumplido 55 años el día anterior
  6. Una asociación de consumidores reclama la retirada del surtidor de combustible de una gasolinera de Gijón
  7. Sergio y Adrián, los gemelos coañeses que montarán un complejo turístico de inspiración escandinava con vistas a la ría de Navia: 'Siempre quisimos hacer algo en el pueblo
  8. Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sartenes más barato del mercado: de aluminio fundido, con mango intercambiable y apto para todas las cocinas

Los vecinos se echarán a la calle para exigir inversiones en Barredos con una manifestación que llegará al Ayuntamiento

Los vecinos se echarán a la calle para exigir inversiones en Barredos con una manifestación que llegará al Ayuntamiento

El error -reconocido- por el árbitro del Oviedo-Athletic en el penalti decisivo y la extraña explicación en el acta

El error -reconocido- por el árbitro del Oviedo-Athletic en el penalti decisivo y la extraña explicación en el acta

El Antroxu se disfraza de blanco: el puente de Carnaval llena las estaciones de esquí, con quejas por las colas y los remontes

El Antroxu se disfraza de blanco: el puente de Carnaval llena las estaciones de esquí, con quejas por las colas y los remontes

Comienzan los trabajos en el argayo de Pesoz y ya está abierto un paso para vehículos de emergencias

Comienzan los trabajos en el argayo de Pesoz y ya está abierto un paso para vehículos de emergencias

José António Falcão, director general del Festival Terras Sem Sombra «Asturias fascina en Portugal por su historia y calidad de vida»

«¿Te gustó?»

«¿Te gustó?»

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para comprar el papel que dice adiós a la pintura de pared: una fijación impecable y barata para cubrir desperfectos sin esfuerzo

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para comprar el papel que dice adiós a la pintura de pared: una fijación impecable y barata para cubrir desperfectos sin esfuerzo

La alerta de los supermercados y distribuidores sobre la limitación a bebidas energéticas en Asturias: "Pedimos que la reconsideren para evitar una grave ruptura de mercado"

La alerta de los supermercados y distribuidores sobre la limitación a bebidas energéticas en Asturias: "Pedimos que la reconsideren para evitar una grave ruptura de mercado"
Tracking Pixel Contents