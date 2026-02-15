Guillermo Almada, dolido tras la derrota del Oviedo: "Si nos ganan que sea porque son mejores, no por errores nuestros”

Guillermo Almada lamentó la oportunidad perdida de recortar distancias con la salvación. Fue un choque con dos mitades muy diferenciadas en el que el uruguayo echó en falta más firmeza en las acciones de los goles visitantes.

Valoración del partido. “Duelen sus goles porque sabíamos que podía suceder ni nos equivocábamos. Me gustó mucho más el primer tiempo que el segundo. Nuestras imprecisiones nos terminaron costando muchísimo. Si te superan futbolísticamente lo entiendes, pero creo que es una derrota injusta por lo que hicimos en el primer tiempo y dejamos de hacer en el segundo. No nos llegaron mucho pero se aprovecharon con mucha efectividad”.

Sensación de oportunidad perdida. “Necesitamos ganar y la realidad es que no pudimos sostener todo lo bueno del primer tiempo: en control de juego, en las llegadas, en la presión. Nos saltaron líneas y nos complicaron y sumamos errores puntuales. La sensación es amarga, dejamos escapar una gran oportunidad”.

Dos imágenes. “Hay que analizar, pero insistimos en sostener esa imagen y que debíamos buscar el segundo gol. No había que cambiar nada, queríamos seguir generando y presionando. Variamos mucho, aunque no nos generaron tanto, sí fueron efectivos. Hay que hablarlo con los jugadores”.

Penalti del Athletic. “La vi en directo, no con intención pero el colegiado le hizo pantalla a Nico que podía robar el balón. Fue muy clara, la protestamos, le cortó la inercia de la carrera. Es una jugada determinante”.

Derrota dolorosa. “Es parecido a la de Pamplona: en ambas no merecimos perder, pero dejamos este resultado por errores propios. Nos condenan. Hay que levantarse como sea, queda mucho campeonato. O se gana o se aprende, volvimos a chocar con una piedra parecida a Pamplona. Que no nos vuelva a pasar. Que si nos ganan es porque son mejores, no por errores nuestros”.

Golpe duro con el segundo gol. “No creo que sea un golpe definitivo a la permanencia. Seguiremos luchando, hay que sostener más tiempo lo bueno del primer tiempo. Seguiremos poniendo a los que estén mejor, nos vamos a dejar la vida por seguir peleando hasta el último suspiro que tengamos”.

Fichajes de invierno. “Sé que la directiva hicieron esfuerzos para reforzar el equipo. Hubo negociaciones por otros futbolistas y no se llegó a acuerdos. No puedo lamentarme por los que no vinieron, son estos nuestros jugadores y hay que hacer que crezcan. Debemos encadenar victorias, es lo que necesitamos, no pienso en nada para atrás, solo en el futuro inmediato en el partido ante la Real Sociedad”.