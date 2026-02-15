Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Oviedo, a apretar al Athletic: este es el posible once de Almada en busca de una victoria de fe

Los azules, sin Costas, quieren imponer su físico ante un rival con menos descanso tras su partido de Copa del miércoles n Bailly, candidato a colarse en un once que volverá a apostar por la continuidad

Almada, en el Tartiere

Almada, en el Tartiere / Miki López

Nacho Azparren

Nacho Azparren

Oviedo

Con los ecos de Vallecas aún resonando de fondo, en una decisión, la federativa, que visto lo visto puede ser clave esta temporada, el Oviedo vuelve a la faena en esa dura misión, no imposible pero sí de una dificultad máxima, de pelear por la salvación. Algunos rivales directos siguen avanzando a ritmo alegre y cada semana se acerca un poco más la fecha límite -mayo no está tan lejos- así que conviene ponerse a ganar desde ya. Aunque sea un histórico el que tienes enfrente.

Hoy llega al Tartiere uno de los tres equipos españoles que siempre ha vivido en Primera, el Athletic, y los que ya cuentan con algunos años recuerdan qué pasó la última vez: el Oviedo le metió 5. No fue el final del cuento el esperado aquel 2000/01, el del descenso a Segunda en Mallorca, pero sí firma cualquier oviedista la efectividad mostrada por los de Antic aquella tarde, con dobletes de Oli y Paunovic y otro tanto de Danjou.

El Athletic navega con problemas durante toda la temporada, una campaña que debía ser ilusionante, con el regreso a la Champions, y que se ha convertido en incómoda. La victoria ante el Levante puso fin a la hemorragia de 6 semanas sin ganar, pero el 0-1 de la Real Sociedad en la Copa esta misma semana vuelve a hacer sangrar la herida. Valverde, además, no podrá contar con Nico Williams, al que ha dejado en Bilbao sin ninguna explicación médica oficial. Parece que es por descanso de esa molesta pubalgia que le lleva limitando toda la temporada.

No es el Athletic más feroz que se recuerda, pero como bien resumió ayer Almada no puede el Oviedo subestimar a nadie. Ni un mínimo síntoma de relajación pueden concederse los azules a la vista de la situación en la que están.

Los azules tienen una ausencia dolorosa, la de David Costas, que se había erigido en líder de la defensa. A cambio, vuelve Rahim a la lista y Ovie Ejaria, aunque se ha quedado fuera, ya encara la recta final de su recuperación. Le conviene al Oviedo un partido físico, intenso, de duelos. Es la marca que ha logrado imprimir Almada desde su llegada y, además de un síntoma de que el partido va por donde le interesa a los azules, puede suponer un factor determinante entre los dos conjuntos. El Oviedo llega tras jugar su último choque hace dos semanas -con la suspensión polémica de Vallecas entre medias- y el Athletic suma dos esfuerzos esta semana, pues el pasado miércoles jugó (y perdió) ante la Real Sociedad ante su hinchada.

Además del relevo de Costas, para el que Bailly, ya recuperado, parece contar con ventaja, habrá pocos cambios en los elegidos por Almada, que volverá a confiar en un 4-2-3-1 con la presión como arma más fiable. Así, el once puede ser el formado por Aarón; Vidal, Bailly, Carmo, Javi López; Sibo, Colombatto; Hassan, Reina, Chaira; y Fede Viñas. Esperarán su turno en el banquillo: Moldovan, Lucas, Dani Calvo, Rahim, Dendoncker, Fonseca, Santi Cazorla, Ilic, Agudín, Thiago, Forés y Thiago Borbas.

Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón: "Se precisan baterías para dar certeza eléctrica a la industria"

“El Baluarte” cierra su ciclo de presentaciones en Cudillero ante más de un centenar de personas

El arquitecto Javier Calzadilla analiza la demografía de Asturias: "Hay concejos en los que, por cada niño, hay diez mayores de 65 años; es tremendo"

Reyerta mortal de Langreo: la Policía analiza los vídeos del violento altercado y no se descartan nuevas detenciones

Incluir lo inmaterial, clave en la candidatura de la Laboral a la Unesco: el Principado esperará a que haya opciones para proponerla

El imposible control en el puerto asturiano de los "mayorinos" con cada temporal de invierno: "La gente no se da cuenta de que el Angliru es verdaderamente peligroso"

