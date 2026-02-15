El Oviedo deja pasar su gran oportunidad por delante: dolorosa derrota ante el Athletic (1-2)

Tampoco el día que todo parecía ir a favor le sonrió la suerte al Oviedo. Era el momento de dar un paso adelante, un objetivo cerca tras una gran primera mitad. Pero todo se truncó tras el descanso. Reaccionó el Athletic que golpeó en dos fogonazos. Tembló el Oviedo. La jugada polémica –un balón que presuntamente sale antes de un penalti a favor– volvió a salir cruz, y tampoco es que el nervioso arbitraje de Busquets Ferrer ayudara a serenar los ánimos. La suma de factores dio como resultado un 1-2 especialmente doloroso por cómo evolucionó la tarde. Al descanso, el oviedista miraba la tabla con esperanzas. Al final, prohibido abrir cualquier aplicación de fútbol en el móvil.

Real Oviedo 1 2 Athletic de Bilbao 1-0, min. 30: Chaira. 1-1, min. 58: Jaureguizar. 1-2, min. 71: Sancet (penalti). Alineación Real Oviedo Aarón (1); Nacho Vidal (1), Bailly (1), Carmo (0), Javi López (1); Sibo (1), Colombatto (1); Hassan (1), Reina (2), Chaira (2); Fede Viñas (2). CAMBIOS Thiago (1) por Hassan, min. 57. Cazorla (1) por Sibo y Fonseca (1) por Reina, min. 65. Lucas (1) por Vidal y Forés (1) por Colombatto, min. 81. Alineación Athletic de Bilbao Unai Simón (1); Gorosabel (1), Paredes (1), Laporte (2), Yuri (2); Galarreta (1), Jaureguizar (2); I. Williams (1), Sancet (2), Serrano (1); Guruzeta (1). CAMBIOS Navarro (1) por Serrano, min. 46. Rego (1) por Jauregizar, min. 61. Areso (1) por Gorosabel y Vesga (1) por Galarreta, min. 66. Unai (s.c.) por Sancet, min. 90. Mateo Busquets (comité balear). Amonestó a los locales Colombatto y Thiago y a los visitantes Galarreta, Guruzeta y Rego Carlos Tartiere: 25.255 espectadores, según datos oficiales, con unos 1.000 seguidores del Athletic.

Los primeros minutos mostraron un guion engañoso, porque el Athletic salió en plan ciclón y pareció sorprender al Oviedo. Javi López le dio un pase sin pulso a Aarón nada más empezar, banda regalada, que funcionó como invitación para que los leones rugieran. El lateral tuvo que despejar a ras de suelo un servicio que buscaba a Serrano cuando se cumplían los dos minutos. Resopló la defensa azul, exigida desde el primer minuto. Pero de repente, dejó de llover.

Porque el Oviedo le bajó las pulsaciones a base de balón. Se lo robó al Athletic y lo empleó más como mecanismo de defensa que por hacer daño al rival. Pero fue efectivo porque salvo un chut lejano de Guruzeta nadie volvió a incordiar a Aarón.

Como el Athletic le cerraba todas las vías para progresar a los de Almada, Hassan aparte, capaz de lo bueno y de lo menos bueno, probó un par de veces Carmo con envíos largos hacia Viñas. Y descubrió ahí el Oviedo un recurso interesante, porque ni Paredes ni Laporte parecían resistir el cuerpo a cuerpo con el búfalo uruguayo. Esta apreciación tendrá importancia en la acción que marcó el primer tiempo.

Pero antes de eso, dos ocasiones nítidas. De esas que en Primera hay que meter. Hassan quiso buscar el ángulo en un rechace que le favoreció tras sacar una falta rápida. Luego fue Chaira, tras un robo de Viñas, el que voleó arriba cuando Unai ya temblaba.

Ya era el Oviedo superior al Athletic cuando encontró el boleto premiado. La acción es tan antigua como el propio fútbol, aunque no es tan sencilla de ejecutar. Aarón. Con el rival instalado en campo azul para morder, jugó en largo. Reina tocó con el flequillo y Viñas, después, con la coronilla. Chaira, que había iniciado la carrera con previsión de gol, la bajó a tierra, condujo, se citó con Unai y le batió de trallazo arriba. La pelota entró tras tocar el larguero.

Lo dicho: el juego directo también da sus frutos. Y es una de las novedades impuestas por Almada desde su llegada que mejor le sientan a los azules.

De ahí al descanso, no se cerró el Oviedo, que siguió con su plan invariable. Al Athletic nunca se le vio cómodo, aunque tuvo el empate cerca, en un disparo de Galarreta desde la frontal que se fue junto al poste tras un rebote malicioso.

Tras el refresco del descanso, el Athletic salió a mandar. Logró visitar a Aarón en un par de ocasiones, con un zurdazo de Jaureguizar y un testarazo de Sancet. Pero el que pudo golpear fue el Oviedo.

Fue una jugada de Viñas, con pase atrás seguido de una caída de Chaira. A partir de ahí, Busquets Ferrer colecciona una serie de gestos para decir que no hay nada, a continuación señalar el punto de penalti y, finalmente, rectificar con saque de puerta. No se vio una repetición clara de la acción pero el VAR resolvió a una velocidad de vértigo: adiós al penalti.

Asimilando la acción, llegó el mazazo bilbaíno. Estaba cediendo metros el Oviedo, Sibo perdió el control y Jaureguizar, sin que Colombatto le pudiera trabar, se animó con una conducción y disparo. Golazo tras tocar en el poste, imposible para Aarón.

Reaccionó el Oviedo yendo hacia arriba. Tras un enfado mayúsculo con el colegiado por una mano de Galarreta con todas las papeletas para ser la segunda amarilla, el Tartiere ovacionó la entrada de su ídolo, Cazorla, al terreno de juego.

Parecía bien plantado el Oviedo ante un Athletic algo conformista tras el empate, pero la suerte volvió a sonreír a los visitantes, que montaron una contra (el colegiado, mal situado, tapó a Fonseca en la presión), que acabó en centro y remate: justo al brazo extendido de un Carmo, que vuelve a salir en la foto. Sancet ejecutó con decisión para poner el 1-2 y complicar las cosas sobremanera a un Oviedo que se le fue el choque en dos destellos.

De ahí al final, el equipo fue un manojo de nervios, consciente de que no se sabe cómo se le había escapado una oportunidad de oro. Una más.

Lo intentó Almada con dos delanteros, dentro Forés, con Cazorla en el doble pivote. Pero el Athletic cerró bien. Una ocasión doble de Colombatto y Cazorla fue lo más cerca que estuvo el Oviedo del gol, pero la acción fue anulada por fuera de juego previo.

El golpe se consumó entre los tres pitidos finales de Busquets Ferrer y el Oviedo se fue sin saber cómo había dejado irse un partido que parecía controlar. Es algo que le suele suceder a los colistas: que todo les viene en contra. Incluso en los días en los que parece que saldrá el sol.