Valverde: "Se notaba que había mucha tensión"

Ernesto Valverde concedió que el primer tiempo fue de color azul, pero elogió el entrenador del Athletic la reacción de los suyos, tirando de orgullo en la segunda mitad, para darle la vuelta al partido. "No ha sido le mejor primer tiempo, hemos acusado el gol recibido a la media hora, y se notaba que había mucha tensión porque nos estábamos jugando ambos equipos. Nosotros intentando aguantar el marcador y ellos intentando marcar", empezó su análisis Valverde, antes de explicar la reacción de los suyos: "Teníamos que cambiar nuestra dinámica, el partido se nos estaba yendo.Ellos se han ido creciendo con el gol. Nuestra idea era cambiar a ser más competitivos en el segundo tiempo".