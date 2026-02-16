Cánticos contra Tebas y críticas a La Liga: el otro partido que se jugó en el Tartiere
El Carlos Tartiere se pronunció sobre lo sucedido la semana pasada con cánticos de "¡Tebas, vete ya!", y con cartulinas con el mensaje "La Liga, mafia"
Cuando quedaban 10 minutos para iniciarse el choque, desde el Fondo Norte del Tartiere se empezaron a repartir unas cartulinas individualizadas con el lema "La Liga, mafia". Fue el gesto más llamativo en contra de Javier Tebas y la patronal de la afición del Oviedo el día en el que la competición regresaba a casa tras la polémica suspensión del choque en Vallecas.
Las relaciones entre el club y el órgano dirigido por Tebas siguen tirantes tras lo sucedido la pasada jornada. La patronal ha fijado una nueva fecha para el choque, 4 de marzo, pero el Oviedo sigue pidiendo que le den los 3 puntos.
Conocida la postura de la entidad, la primera vez desde que está Pachuca que se enfrenta de forma directa a Tebas, quedaba por conocer qué pensaba la afición. No hizo falta esperar a que el partido echara a andar.
Porque además de las cartulinas que se pudieron ver por el Fondo Norte y zonas cercanas, el público entonó en varias ocasiones el clásico "¡Tebas, vete ya!". No había empezado el choque cuando ya se había cantado en un par de ocasiones. Se volvió a oír con el balón en juego. Y, además, el Fondo Norte enseñó de nuevo los carteles de "La Liga, mafia", cada vez que había un córner cerca de su sector, con el objetivo, parece, de que sus protestas ganaran visibilidad en la retransmisión televisiva.
Al margen de eso, el Tartiere, que volvió a superar los 25.000 espectadores, empujó a los suyos durante los 90 minutos. Primero en un clima de euforia contenida por el resultado. Después, tratando de levantar los ánimos en busca de la reacción. Entre medias, mostrando su enfado con un Busquets Ferrer errático y nervioso. Integrados en la grada, unos 1.000 aficionados del Athletic, muchos de ellos fuera de la zona visitante y en perfecta convivencia con los socios azules, que aprovecharon la hora para poder estar en el Tartiere..
Para redondear el día de protestas, al poco de terminar el choque del Tartiere, el Rayo empezaba a disputar su choque ante el Atlético, pero lo debía hacer en Butarque, estadio del Leganés. Una imposición de la patronal al entender que casi dos semanas después de empezar el cambio de césped en Vallecas aún no estaba listo.
El Femenino cae en el estreno de Andrés Clavijo en el banquillo
El Real Oviedo Femenino arrancó la etapa de Andrés Clavijo como nuevo entrenador (relevó la semana pasada a Andrea Suárez) con una derrota amarga en Lleida. La SE AEM, rival directo por la permanencia en Primera Federación (la segunda en importancia) se llevó el duelo por la mínima (1-0) en el minuto 88, cuando el empate ya parecía firmado.
El técnico tinerfeño apostó por Laura Martínez en portería y una defensa poblada con Gema Ginés, Stephannie, Eva Lois, Sordo y Daniela Silva. En la medular, Carol Férez, Nancy Amoh y Lombardero —que sustituyó a Villadeamigo a última hora tras lesionarse esta en el calentamiento—, con Nati Cano y Raissa Mbappé arriba. El plan se torció pronto también por la lesión de Carol, relevada por Laurina en el 30.
Todo se decidió en el tramo final del choque, en el que el AEM apretó. Eva Lois salvó bajo palos antes de que, a dos minutos del 90, Nora cabeceara el 1-0 definitivo que limita de forma importante las opciones por la salvación de las azules.
El Oviedo Femenino se queda una semana más último de la tabla, con solo 14 puntos en su casillero. La salvación de la categoría se leja a 6 puntos y solo restan 7 jornadas para que acabe la temporada. No lo tendrán fácil las de Clavijo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Lidia Martínez se jubila tras 40 años como cajera de la primera gran superficie que tuvo Asturias: 'La inmensa mayoría de la gente con la que traté fue maravillosa
- El nuevo diseño de una conocida fuente de Oviedo para evitar las continuas molestias de ruido de los chorros
- Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos
- Vuelve y reabre en Asturias el querido restaurante de una famosa cadena especializada en brunch, hamburguesas y platos internacionales: 'Si ya eras fan de su carta, prepárate
- El camionero fallecido mientras conducía por la Autovía del Cantábrico había cumplido 55 años el día anterior
- Una asociación de consumidores reclama la retirada del surtidor de combustible de una gasolinera de Gijón
- Sergio y Adrián, los gemelos coañeses que montarán un complejo turístico de inspiración escandinava con vistas a la ría de Navia: 'Siempre quisimos hacer algo en el pueblo
- Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sartenes más barato del mercado: de aluminio fundido, con mango intercambiable y apto para todas las cocinas