Cánticos contra Tebas y críticas a La Liga: el otro partido que se jugó en el Tartiere

Cuando quedaban 10 minutos para iniciarse el choque, desde el Fondo Norte del Tartiere se empezaron a repartir unas cartulinas individualizadas con el lema "La Liga, mafia". Fue el gesto más llamativo en contra de Javier Tebas y la patronal de la afición del Oviedo el día en el que la competición regresaba a casa tras la polémica suspensión del choque en Vallecas.

Las relaciones entre el club y el órgano dirigido por Tebas siguen tirantes tras lo sucedido la pasada jornada. La patronal ha fijado una nueva fecha para el choque, 4 de marzo, pero el Oviedo sigue pidiendo que le den los 3 puntos.

Conocida la postura de la entidad, la primera vez desde que está Pachuca que se enfrenta de forma directa a Tebas, quedaba por conocer qué pensaba la afición. No hizo falta esperar a que el partido echara a andar.

Porque además de las cartulinas que se pudieron ver por el Fondo Norte y zonas cercanas, el público entonó en varias ocasiones el clásico "¡Tebas, vete ya!". No había empezado el choque cuando ya se había cantado en un par de ocasiones. Se volvió a oír con el balón en juego. Y, además, el Fondo Norte enseñó de nuevo los carteles de "La Liga, mafia", cada vez que había un córner cerca de su sector, con el objetivo, parece, de que sus protestas ganaran visibilidad en la retransmisión televisiva.

Al margen de eso, el Tartiere, que volvió a superar los 25.000 espectadores, empujó a los suyos durante los 90 minutos. Primero en un clima de euforia contenida por el resultado. Después, tratando de levantar los ánimos en busca de la reacción. Entre medias, mostrando su enfado con un Busquets Ferrer errático y nervioso. Integrados en la grada, unos 1.000 aficionados del Athletic, muchos de ellos fuera de la zona visitante y en perfecta convivencia con los socios azules, que aprovecharon la hora para poder estar en el Tartiere..

Para redondear el día de protestas, al poco de terminar el choque del Tartiere, el Rayo empezaba a disputar su choque ante el Atlético, pero lo debía hacer en Butarque, estadio del Leganés. Una imposición de la patronal al entender que casi dos semanas después de empezar el cambio de césped en Vallecas aún no estaba listo.