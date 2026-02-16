El Real Oviedo mira al futuro y renueva a uno de sus futbolistas más prometedores

La sensacional campaña del Real Oviedo Vetusta, que está esta semana líder de su grupo en Segunda Federación, no pasa desapercibida para nadie. Tampoco en el propio club carbayón, que ve cómo varios de sus talentos más prometedores siguen dando pasos adelante. También los últimos en incorporarse, como es el caso de Diego Espinosa, central de envergadura que llegó el pasado verano y que no tardó en consolidarse como un fijo en los planes de Roberto Aguirre.

Tal es la satisfacción en el Real Oviedo con el rendimiento de Espinosa, que el club ya ha alcanzado un acuerdo —y lo ha hecho público— para renovar por una temporada más al zaguero: ahora, está vinculado a la disciplina carbayona hasta junio de 2029.

Espinosa es una de las sensaciones en la magnífica campaña del Vetusta, un recién ascendido que es líder de su grupo. Ha disputado hasta la fecha 20 partidos y ha anotado dos goles. El último, el logrado ayer, le vale al conjunto carbayón para desbancar al Fabril en el primer puesto de la tabla.

“Con este acuerdo, los caminos de la institución azul y el zaguero seguirán ligados para las próximas temporadas y el club refuerza su apuesta por la continuidad y por la construcción de un proyecto sólido de presente y futuro”, ha indicado el Real Oviedo en su comunicado.