El Real Oviedo mira al futuro y renueva a uno de sus futbolistas más prometedores
El club ha anunciado la continuidad de Diego Espinosa por una temporada más
La sensacional campaña del Real Oviedo Vetusta, que está esta semana líder de su grupo en Segunda Federación, no pasa desapercibida para nadie. Tampoco en el propio club carbayón, que ve cómo varios de sus talentos más prometedores siguen dando pasos adelante. También los últimos en incorporarse, como es el caso de Diego Espinosa, central de envergadura que llegó el pasado verano y que no tardó en consolidarse como un fijo en los planes de Roberto Aguirre.
Tal es la satisfacción en el Real Oviedo con el rendimiento de Espinosa, que el club ya ha alcanzado un acuerdo —y lo ha hecho público— para renovar por una temporada más al zaguero: ahora, está vinculado a la disciplina carbayona hasta junio de 2029.
Espinosa es una de las sensaciones en la magnífica campaña del Vetusta, un recién ascendido que es líder de su grupo. Ha disputado hasta la fecha 20 partidos y ha anotado dos goles. El último, el logrado ayer, le vale al conjunto carbayón para desbancar al Fabril en el primer puesto de la tabla.
“Con este acuerdo, los caminos de la institución azul y el zaguero seguirán ligados para las próximas temporadas y el club refuerza su apuesta por la continuidad y por la construcción de un proyecto sólido de presente y futuro”, ha indicado el Real Oviedo en su comunicado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Lidia Martínez se jubila tras 40 años como cajera de la primera gran superficie que tuvo Asturias: 'La inmensa mayoría de la gente con la que traté fue maravillosa
- La borrasca 'Oriana' descargó en Asturias el segundo chaparrón más grande de toda España: casi 70 litros por metro cuadrado
- Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos
- Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
- Fallece un motorista de 54 años en un accidente de tráfico en Posada de Llanera
- Los artilugios de Galiana se convierten en fallas: la peña Ébano vence en el Descenso y el Abuelo Anselmo y los Piniellanos la acompañan en el podio del día grande de Avilés
- Un altercado en un supermercado del centro de Gijón obliga a intervenir a la Policía
- Emma García para Fiesta en directo por el enfado por la ocupación de 'sus 'inquiokupas': 'Me denuncian ellos a mí por acoso y coacción