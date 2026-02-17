Un año con la salvación más cara: el milagro del Oviedo tiene estos números... y no son fáciles de cumplir

El golpe es especialmente doloroso porque corta de raíz el intento de reacción de un Oviedo que parecía ir a más. Se percibía una mejoría con Guillermo Almada a la que solo le daban la espalda los resultados. Pero los azules ganaron al Girona (1-0) y todo cobró sentido. Después, quedó en el aire el partido de Vallecas y el Athletic debía ser la víctima en el intento de escalada. Así parecía al descanso, con un justo 1-0 en el marcador tras 45 minutos de superioridad de los de Almada. Era la confirmación de que había vida… Y a partir de ahí, el apagón.

Porque la segunda mitad salió al revés de lo que se pensaba. También de lo que se planteó en el vestuario en el descanso, según confesaron los protagonistas. Se trataba de seguir mordiendo arriba e incomodar a un Athletic que no había sido reconocible hasta ese momento.

Pero la ejecución no fue la deseada. Los de Valverde dieron un paso al frente, el guion se le atragantó a los azules y, ahí sí, les empezaron a temblar las piernas. La actuación de Busquets Ferrer, el colegiado que perdonó la expulsión a Galarreta, no ayudó, pero no parece que la actuación arbitral fuera la principal razón de una caída que deja al equipo en la lona. Parece más bien que al Oviedo le empezó a pesar su situación en la tabla. El disfraz de colista pesa una tonelada.

Ahora, todo parece un poco más complicado. La salvación está a 9 puntos, con lo de Vallecas aún en el aire, cuando resta una semana menos. Por poner cifras orientativas, el Oviedo suma 16 puntos en 23 partidos y necesita alcanzar los 40, la cifra que teóricamente da la salvación. Es decir, precisa de 24 puntos en los 15 encuentros que le quedan por disputar.

Frenazo en seco

Está la cuestión numérica, la más importante a estas alturas, pero hay además consecuencias directas sobre la mejora futbolística de este Oviedo. Porque el 1-2 ante el Athletic supone un frenazo en seco a la evolución al alza que estaba llevando el conjunto azul desde la llegada del nuevo entrenador.

Al descanso del domingo, todo parecía encajar. Es una evidencia que Almada ha logrado exprimir a futbolistas que con Carrión estaban lejos de su mejor forma (Colombatto o Chaira) o directamente no contaban (Sibo o Hassan). Y que el entrenador ha dado con la tecla al combinar en determinados momentos un estilo más asociativo con otro directo. El gol de Chaira, tras un lanzamiento en largo de Aarón y dos balones peinados consecutivos, es el mejor ejemplo.

Pero hay una piedra en la que vuelve a tropezar el Oviedo de Almada, el de las facilidades defensivas. Con Paunovic y —en casa— con Carrión el equipo se había mostrado más sólido. Ahora, a los periodos más convincentes les siguen desatenciones, despistes o falta de contundencia que están costando muchos puntos. Osasuna y ese 3-2 fue el mejor ejemplo hasta el pasado fin de semana: El Athletic se lleva el partido con dos acciones aisladas mal defendidas por el conjunto carbayón.

Permanencia complicada

Así las cosas, la derrota ante el Athletic es algo más que una oportunidad perdida. Es un golpe a la línea de flotación de la que solo una serie de resultados positivos permitirá olvidar. Los 40 puntos están lejos y se suma, además, que lo de esta campaña tiene pinta de irse a más que esa cifra.

Un vistazo a lo sucedido en la última década sirve para intuir que la salvación estará este año más cara de lo habitual. Después de 24 jornadas disputadas —a falta de los partidos aplazados— el Mallorca es el primero de los equipos que descendería a Segunda y lo hace con 24 puntos en el casillero.

En los últimos 10 años de Liga solo se encuentra un antepenúltimo clasificado que a estas alturas tuviera más puntuación que el conjunto bermellón: el Almería, que en la temporada 22/23 marcaba el primer puesto de descenso con 25 puntos.

Noticias relacionadas

El resto de precedentes hablan de menos ritmo de puntos entre los antepenúltimos de la tabla: el Valencia, 23 la temporada pasada; el Cádiz, 17 en la 23/24; el Alavés, 20 en la 21/22; el Valladolid, 21 en la 20/21; el Mallorca, 21 en la 19/20; el Villarreal, 23 en la 18/19; Las Palmas, 18 en la 17/18; y el Sporting, 17 en la 16/17.