La baja de un titular y las alternativas para suplirle: el debate semanal en El Requexón apunta al centro del campo

Parece Almada acostumbrado a un once fijo, solo variable por las bajas que se ha encontrado en el camino. Y esta semana le toca otra vez variar el rumbo, pero en esta ocasión en una de las posiciones que parecían contar con clientes fijos. Pues Sibo y Colombatto han sido la pareja de medios desde que el uruguayo aterrizara en Oviedo.

Ante el Athletic de Bilbao, Colombatto vio la quinta amarilla en una acción en la que fue al límite y, como consecuencia, se pierde el choque de San Sebastián, sábado a las 14.00 horas. Toca reconstruir una línea que hasta ahora parecía inamovible. Y en ello se centra un Almada que esta mañana ha empezado a preparar la cita ante el conjunto donostiarra.

Colombatto es uno de los fijos para Almada desde su llegada, formando pareja con Sibo, otro de los que ha dado un paso adelante en minutos con el último relevo en el banquillo. Sin embargo, tampoco se ha visto la mejor versión de ambos en el último tramo de la competición, muchas veces superados por las medulares rivales. Almada ha seguido apostando por la pareja, situada por delante en sus preferencias de un Dendoncker que había sido indiscutible hasta entonces, tanto para Paunovic como para Carrión, y de un Nico Fonseca que fue el primer fichaje del mercado de invierno y que aún no ha sido titular en el Oviedo.

Pendientes de Ovie

En esta decisión radica el interés de la semana en El Requexón. También en ver si Ovie Ejaria, que la semana pasada empezó a integrarse en el trabajo junto al resto de sus compañeros, está por fin listo para tener el alta competitiva, tal y como lo definió el propio Almada, y puede viajar a San Sebastián aprovechando el hueco en la lista que dejará libre Colombatto.

Además del argentino, Almada cuenta con la baja de David Costas, obligado a parar la semana pasada y que se perderá previsiblemente los dos siguientes choques ligueros, ante la Real y el Atlético de Madrid en el Carlos Tartiere.