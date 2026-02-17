Sigue la tensión: Nueva denuncia de La Liga al Oviedo por insultos al árbitro

El Carlos Tartiere ha vuelto a ser objeto de propuesta para denuncia por parte de La Liga, como ya ha sucedido en otras ocasiones esta temporada. En esta ocasión, la denuncia se basa en un cántico contra el colegiado del choque, el balear Busquets Ferrer, a mitad de la segunda mitad.

Así lo explica La Liga en su informe. “En el minuto 69 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en la grada de animación de fondo norte, sector azul, identificados por encima de unas pancartas con los lemas “LOS DEL 94” y “CARBAYONES”, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 5 segundos el cántico: “Árbitro valiente, valiente hijo de puta”, describe.

Eso sí, el escrito matiza que “se ha de destacar de manera especial que los hechos mencionados se han producido únicamente desde la zona descrita, manteniendo el resto de los aficionados locales presentes en el estadio un comportamiento adecuado”.

Es el único suceso que se denuncia del choque entre Oviedo-Athletic, un partido en el que al comienzo del choque se mostró la disconformidad de la afición con Tebas y La Liga. De hecho, se enseñaron cartulinas de “La Liga, mafia” y se entonó en varias ocasiones el “¡Tebas, vete ya!”.