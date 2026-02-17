Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelta al trabajo con Ejaria acelerando

Ovie Ejaria

Ovie Ejaria / J. A.

n. A

Oviedo

Tras el descanso de ayer, el Real Oviedo regresa esta mañana a los entrenamientos en El Requexón para pasar el trago de la derrota ante el Athletic y empezar a preparar el choque ante la Real del próximo sábado a las 14.00 horas.

Pierde para ese encuentro Almada a Colombatto, que ante el conjunto bilbaíno vio la quinta amarilla, aunque podría añadir otra pieza a sus planes. Ovie Ejaria ya regresó a la rutina la semana pasada tras varios meses alejado de la dinámica por una lesión muscular. Ahora, se espera que estos días se integre por completo en el día a día y aspira a colarse en al lista de 23 para el sábado. El que es baja segura es David Costas, único integrante en estos momentos del parte médico.

