Bailly, contundente con los supuestos insultos xenófobos a Vinicius: "El racismo no tiene sitio en el fútbol"

Eric Bailly, central del Oviedo, se pasa por la sala de prensa de El Requexón para analizar la mala situación del conjunto carbayón.

El vestuario. "Está un poco decepcionado por estos dos días, viendo lo que hemos hecho, especialmente en la primera parte. Quedarse con una derrota siempre duele, y más con todo loq ue hemos hecho para sacar los tres puntos. Lo que tenemos que hacer es plantear esta semana y ver lo que podemos hacer contra la Real".

Su estado físico. "Estoy bien físicamente, me costó la segunda parte, pero estoy bien".

Los insultos a Vinicius. "Lo de ayer no lo puedo comentar porque no sé lo que ha pasado. Ya sabemos que el racismo no tiene sitio en el fútbol, por lo que tengo poco que decir. Estoy centrado en el Oviedo".

Lo que le falta al equipo. "Nos falta victorias. Tenemos a un equipo entregado, que da todo para sacar puntos. En esta Liga, en cualquier momento, no te perdonan. Lo único que puedo decir es que hay que seguir e intentar el próximo partido sacar puntos. A ver lo que sucede a final de temporada".

El malestar de la afición. "La derrota siempre duele, y más con la situación que tenemos. La afición siempre anima y merecen algo más. Eso lo podemos cambiar nosotros y lo estamos intentando. No estamos cómodos con esta situación, pero como no hay otra, lo único que podemos es trabajar y debemos trabajar para ganar a la Real. A ver lo que podemos hacer. Lo daremos todo".

La Real, en buena dinámica. "En nuestra situación no hay cálculo posible. Hay que ganar a cualquiera. EL Bilbao tenía una racha mala y al final no ganas. Cada partido lo tomamos como una final. Lo daremos todo para llegar bien al fin de semana".