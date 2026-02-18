Bailly, contundente con los supuestos insultos xenófobos a Vinicius: "El racismo no tiene sitio en el fútbol"
"Lo único que puedo decir es que hay que seguir e intentar el próximo partido sacar puntos", dice el central azul
Eric Bailly, central del Oviedo, se pasa por la sala de prensa de El Requexón para analizar la mala situación del conjunto carbayón.
El vestuario. "Está un poco decepcionado por estos dos días, viendo lo que hemos hecho, especialmente en la primera parte. Quedarse con una derrota siempre duele, y más con todo loq ue hemos hecho para sacar los tres puntos. Lo que tenemos que hacer es plantear esta semana y ver lo que podemos hacer contra la Real".
Su estado físico. "Estoy bien físicamente, me costó la segunda parte, pero estoy bien".
Los insultos a Vinicius. "Lo de ayer no lo puedo comentar porque no sé lo que ha pasado. Ya sabemos que el racismo no tiene sitio en el fútbol, por lo que tengo poco que decir. Estoy centrado en el Oviedo".
Lo que le falta al equipo. "Nos falta victorias. Tenemos a un equipo entregado, que da todo para sacar puntos. En esta Liga, en cualquier momento, no te perdonan. Lo único que puedo decir es que hay que seguir e intentar el próximo partido sacar puntos. A ver lo que sucede a final de temporada".
El malestar de la afición. "La derrota siempre duele, y más con la situación que tenemos. La afición siempre anima y merecen algo más. Eso lo podemos cambiar nosotros y lo estamos intentando. No estamos cómodos con esta situación, pero como no hay otra, lo único que podemos es trabajar y debemos trabajar para ganar a la Real. A ver lo que podemos hacer. Lo daremos todo".
La Real, en buena dinámica. "En nuestra situación no hay cálculo posible. Hay que ganar a cualquiera. EL Bilbao tenía una racha mala y al final no ganas. Cada partido lo tomamos como una final. Lo daremos todo para llegar bien al fin de semana".
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir el juego de sábanas estilo hotel que arrasa: de algodón y en colores que inspiran serenidad
- Manu, víctima de un síndrome tras su paso por Pasapalabra y más de 400 programas y esfuerzo diario: 'Aguanta el nivel de estudio, de grabaciones
- Un argelino que llevaba apenas 40 días en España y un menor marroquí propinan una paliza a un gijonés para robarle
- La Universidad Alfonso X el Sabio abre la oferta de empleo para su nuevo campus de Oviedo: estos son los perfiles que se requieren
- Un joven herido en el cuello y su padre detenido tras un grave altercado en la entrada de un bar del barrio gijonés de Cimavilla
- En pleno centro de Oviedo y en una recóndita aldea del Oriente: Asturias suma dos nuevos restaurantes distinguidos en la Guía Repsol
- Nuevo paso decisivo para el nuevo aparcamiento subterráneo de Oviedo: el Ayuntamiento abre un plazo de dos meses para presentar todos los informes