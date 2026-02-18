Uno de los próximos rivales del Real Oviedo en el Tartiere, sin su entrenador en el banquillo

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha decidido sancionar con siete partidos al técnico del Sevilla, Matías Almeyda, tras su expulsión y el posterior encontronazo con el árbitro navarro Galech Apezteguia durante el Sevilla-Alavés del pasado sábado. Competición valora los incidentes acontecidos a raíz de la roja y añade seis encuentros de castigo.

Con 14 jornadas restantes en el campeonato, Matías Almeyda se perdería la mitad de lo que queda de torneo liguero, precisamente, su regreso sería el 22 de abril ante el Levante. Uno de los partidos que se perderá será el duelo en el Tartiere ante el Real Oviedo.

"Por protestar una de mis decisiones de manera ostensible, realizando gritos y gestos de desaprobación hacia mi persona, habiendo sido advertido escasos minutos antes por el asistente nº1 para que recondujera tanto su actitud como la conducta general de su banquillo", fue como describió Galech Apezteguía lo acontecido con Almeyda respecto a su expulsión, al minuto 85.

El lío comenzó con el árbitro asistente (Ignacio Alonso) advirtiendo a Almeyda que debía calmar la actitud de los integrantes de su banquillo, pero tras una falta marcada en contra del Sevilla, los gestos de indignación nuevamente se hicieron presentes en la banca andaluza, llevando a Galech Apezteguía a mostrar la tarjeta roja.

Inicialmente, el cuerpo técnico no habría identificado a quién iba dirigida la tarjeta, motivo por el cual Almeyda se rehusó a abandonar el campo, hasta que el colegiado le dio la instrucción de hacerlo, desembocando en la discusión y reclamos por parte del entrenador argentino.

El Sevilla buscó que la expulsión no tuviera repercusiones, alegando que los gestos de Almeyda no fueron dirigidos hacia el árbitro, sino simplemente "gestos de frustración y lamento ante una ocasión manifiesta de gol". Refiere también a la confusión en el banquillo respecto a la tarjeta roja, a partir de la cual hay un “efecto arrastre” que llevó a la discusión entre Almeyda y Galech Apezteguía.

El Comité de Disciplina concluyó que las alegaciones, así como las prueba de video presentadas por el club para respaldarlas, "no alcanzan la entidad suficiente para desvirtuar la presunción de veracidad del acta arbitral" ni tampoco "permiten concluir, de manera concluyente e inequívoca, que concurra un error material" en la declaración de los hechos realizada por Galech Apezteguía.