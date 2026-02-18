El Vetusta, orgullo del centenario y base para el futuro de Oviedo: tras la renovación de Espinosa, amarra a otro joven talento

La previa al Centenario, la temporada más especial, dejó como regalo anticipado un triple ascenso, el del primer equipo, con la mayor fiesta que se recuerda en Oviedo, pero también los del Femenino y el Vetusta. Han pasado 8 meses de aquel triple éxito, del que todos en el club sacaron pecho, y la realidad ha emborronado un año que debía ser de festejos. El Oviedo y el Femenino marchan últimos de sus competiciones y solo una reacción sobresaliente les librará de la caída, pero el Vetusta sigue a ritmo de celebración encabezando esta semana su grupo en Segunda Federación. Algo con lo que nadie contaba. La extraordinaria trayectoria de los de Aguirre hace que en el club ya planifiquen el futuro a medio plazo con la base del Vetusta y a la renovación anunciada esta semana del central Diego Espinosa le seguirá la de Diego Menéndez, Dieguito, que solo está a falta de firma para prolongar su vínculo en la entidad azul.

La prolongación del vínculo de Espinosa es el premio a la irrupción de un central, 21 años, reclutado del Escobedo cántabro tras haber actuado con celeridad: tras amarrarlo, importantes filiales llamaron a su puerta. La de Dieguito es una historia diferente, pues es un producto elaborado en El Requexón. Uno de los canteranos que, paso a paso, ha llegado ante el último escalón y sigue manteniendo las mismas buenas sensaciones que en sus anteriores etapas.

Por eso, el Real Oviedo quiere amarrar su futuro más allá de la temporada que viene y ha negociado en las últimas semanas su renovación. Al acuerdo solo le falta la firma de las partes. Se trata de extender el vínculo, pero también de lanzar un mensaje: buena parte del futuro del Oviedo pasa por su base.

Dieguito empezó jugando en el San Juan de La Carisa, antes de incorporarse a la cantera azul en 2011 para jugar en el prebenjamín B. Es parte de la generación de 2005 que se proclamó campeón de España de fútbol sala. Tras pasar por todos los escalones, llegó a debutar con el primer equipo de la mano de Luis Carrión, hace dos campañas, en un choque copero ante el Castellón. Disputó los últimos 6 minutos en la eliminación por 2-1.

Agudín y Joaquín Delgado

Espinosa y Dieguito son dos de los destacados este año, en el que también brillan los Narváez, Marco Esteban, Berzal o el juvenil Enzo Pérez.

Hay dos casos especiales, además, los de Pablo Agudín y Joaquín Delgado. El primero hace rutina con el primer equipo, con el que entrena a diario y forma parte de las convocatorias, aunque con Almada en el banquillo ha bajado su participación, importante en la etapa de Carrión. Agudín también ayuda al Vetusta cuando se dan las circunstancias para ello, la última ocasión el pasado 7 de febrero, en la victoria ante el Burgos Promesas. Los planes del club con él se dirigen al primer equipo, pero el Vetusta es importante para que siga gozando de continuidad.

Lo de Joaquín Delgado es diferente. Fue el futbolista más destacado en el filial hasta su salida en el pasado mercado invernal y sigue con ese buen tono en el Barça B. El club confía en que a su regreso de la experiencia catalana pueda ayudar ya en el primer equipo, un salto que se le negó este año por su condición de mayor de 23 años, pero sobre todo porque el club no apostó de forma decidida por él.

El Barça se guarda, eso sí, una opción de compra en el caso de que considere que convenza con sus actuaciones.

La lucha por el ascenso

La labor de Aguirre como formador de talentos sigue brillando en Segunda Federación, pero la cosa no se queda ahí. Tras derrotar el pasado fin de semana al Atlético Astorga, el filial vuelve a situarse en lo más alto de la clasificación, un puesto que le otorgaría a final de curso un nuevo ascenso, el segundo consecutivo, este a Primera Federación.

El Vetusta marcha líder con 46 puntos, los mismos que el Fabril, segundo equipo del Deportivo, aunque con mejor saldo de goles particular para los azules cuando solo restan 11 partidos para el final de la liga regular. Además, saca 9 puntos al Ourense, sexto, primero de los clubes que no entra en el play-off de ascenso. Todos los números señalan al Vetusta como el orgullo del club en el año del Centenario.