El Comité Antiviolencia castiga con dureza al aficionado del Betis que provocó una avalancha en el Carlos Tartiere

La Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte ha acordado solicitar una dura sanción y la prohibición de entrada en los estadios y recintos deportivos durante tres años a un aficionado del Real Betis Balompié, vinculado al grupo radical United Family, por lo sucedido durante el encuentro disputado en el Carlos Tartiere, allá por el 10 de enero. El castigo solicitado por el Comité asciende hasta los 60.000 euros.

El expediente aportado por la Policía Nacional muestra cómo este hincha del Betis abrió la puerta de emergencia en el acceso 24 del Carlos Tartiere y provocó la entrada, sin ningún tipo de control, de unos 80 aficionados, alterando el orden dentro del feudo carbayón. La acción causó una avalancha en la entrada al recinto, lesiones leves a una trabajadora del club y una situación de sobreaforo en un espacio reservado para la afición visitante. Este último caso no es aislado, puesto que la Comisión ya le había propuesto para sanción en 11 ocasiones anteriores.