El Comité Antiviolencia castiga con dureza al aficionado del Betis que provocó una avalancha en el Carlos Tartiere
El hincha bético, vinculado al grupo radical United Family, abrió una puerta de emergencia y provocó la entrada de cerca de un centenar de afición visitante
La Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte ha acordado solicitar una dura sanción y la prohibición de entrada en los estadios y recintos deportivos durante tres años a un aficionado del Real Betis Balompié, vinculado al grupo radical United Family, por lo sucedido durante el encuentro disputado en el Carlos Tartiere, allá por el 10 de enero. El castigo solicitado por el Comité asciende hasta los 60.000 euros.
El expediente aportado por la Policía Nacional muestra cómo este hincha del Betis abrió la puerta de emergencia en el acceso 24 del Carlos Tartiere y provocó la entrada, sin ningún tipo de control, de unos 80 aficionados, alterando el orden dentro del feudo carbayón. La acción causó una avalancha en la entrada al recinto, lesiones leves a una trabajadora del club y una situación de sobreaforo en un espacio reservado para la afición visitante. Este último caso no es aislado, puesto que la Comisión ya le había propuesto para sanción en 11 ocasiones anteriores.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir el juego de sábanas estilo hotel que arrasa: de algodón y en colores que inspiran serenidad
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
- Los ganaderos, en pie de guerra: 'Si los lobos comen a la puerta de casa nos tendremos que defender
- Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
- Comunicado entre lágrimas tras la ruptura y enfado con Carlo Costanzia: 'Momentos muy incómodos los que vivo con él en el coche en el que tenemos la conversación porque son momentos muy violentos
- La cafetería de especialidad de Oviedo que se ha colado entre las mejores de España por cuidar 'grano a grano' del producto
- Un gijonés con un detector de metales localiza un proyectil de la Guerra Civil en plena playa de San Lorenzo