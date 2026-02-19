Javi López, lateral del Real Oviedo, se abre con LA NUEVA ESPAÑA en la previa contra la Real Sociedad: "Jugar en Anoeta te da un plus de querer demostrar"

Esto es un pequeño extracto de la entrevista que Javi López, lateral izquierdo del Real Oviedo, ha concedido en exclusiva a LA NUEVA ESPAÑA. Mañana saldrá, tanto en el periódico de papel como en la copia digital y en la web de este diario, la entrevista completa, en la que el defensor habla sobre cómo vivió el partido de ida ante la Real desde la grada, cómo es enfrentarse al equipo al que perteneces y si ve el vestuario preparado para tratar de conseguir el objetivo.

Javi López, lateral izquierdo del Oviedo, regresa este sábado a Anoeta, su casa. Estuvo en la grada cuando el equipo azul ganó en la primera vuelta y ahora busca repetir resultado. "Vi un equipo muy competitivo, pero con menos suerte que sus rivales"

Este sábado vuelve a Anoeta, su casa, ¿cómo se lleva eso estando en otro equipo?

Será una visita muy especial para mí porque es al equipo al que pertenezco. Pero ahora estoy aquí en el Oviedo y ahora pertenezco a este club. Tengo que luchar por mi escudo y vamos a ir con todo para ganar allí.

¿Irá con el pedal de freno pisado?

No, tengo que defender este escudo a muerte y lo voy a hacer hasta que el contrato se me acabe. Tengo mucho cariño a la Real porque es mi casa, pero ahora tengo que dar la cara por este escudo.

¿Es también un aliciente querer demostrar que tiene un sitio como txuri-urdin?

Sí. En cada partido en Primera División siempre intento dar lo mejor de mí, demostrar mi mejor nivel. Pero es verdad que ahora que juego allí es un plus el querer demostrar.

En el partido de ida, usted estaba en la grada del Tartiere ya sabiendo que jugaría en el Oviedo. ¿Fue raro?

Sin duda, una situación muy peculiar. El jueves estaba entrenando en Zubieta con ellos y el sábado, en la grada animando al equipo contrario. Son cosas del fútbol. Pero fue mi primer día aquí en Oviedo y fue muy bonito porque ganamos, la primera victoria después de tantos años fuera de Primera. Fue bonito.

Sea sincero. ¿Con quién iba?

Con el Oviedo, claro. Ya sabía que iba a firmar aquí y tengo que mirar por mis propios intereses.

¿Dónde se ve usted más cómodo, atacando o defendiendo?

Me gusta mucho proyectarme al ataque y creo que es donde puedo marcar la diferencia. Puedo ayudar mucho al equipo repartiendo asistencias, poniendo buenos centros para los delanteros. Soy defensa y mi labor es defender, trato de mejorar en eso con los años. He sido extremo y no es lo mismo ser lateral de toda la vida, que extremo y pasar a lateral. He tenido que mejorar en la labor defensiva, en la que creo que cada vez me siento mejor. Pero es verdad que intento dar ese plus de diferencia a nivel de ataque con respecto a otro tipo de laterales.

Le pongo un ejemplo, el pase que le da a Thiago hace un par de partidos para que termine en gol, ¿es esa la mejor versión de Javi López?

Sí, aunque yo creo que siempre se puede mejorar. He tenido muy buenas versiones en estos últimos años y creo que eso le puede venir bien al equipo.