LaLiga anuncia que interpondrá un recurso contra la RFEF tras la resolución del Juez Único sobre el aplazamiento del partido del Oviedo en Vallecas

LaLiga ha anunciado que interpondrá un recurso contra la resolución del Juez Único de Competición tras la sentencia sobre el caso Vallecas, en el que se aplazó el partido del Oviedo ante el Rayo Vallecano. El estamento de la Federación Española de fútbol, que se pronunció esta misma tarde tras analizar todos los escritos enviados por los implicados, tal y como ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, le quita la razón a la patronal presidida por Javier Tebas, asegurando que LaLiga no tiene potestad alguna para cambiar las fechas de los partidos ni suspender los mismos.

Por su parte, LaLiga desea manifestar que la resolución dictada por el Juez Único de competiciones profesionales de la RFEF "se aparta del marco jurídico vigente en materia de organización de las competiciones profesionales". "De acuerdo con este marco jurídico, LaLiga tiene la competencia exclusiva para determinar y modificar la fecha y hora de celebración de los partidos de la competición que organiza. La fijación de fechas y horarios, así como cualquier decisión vinculada a los mismos —incluida la suspensión de encuentros— forma parte de la organización del Campeonato. En esta materia, la RFEF no tiene competencias revisoras sobre las decisiones adoptadas por LaLiga", cuenta la patronal dirigida por Javier Tebas, a pesar de que en septiembre, este mismo organismo le comunicó al Real Madrid que no tenía poderes para aplazar su partido ante Osasuna.

LaLiga lo explica. En diciembre de 2025, hubo un cambio de normativa ratificado por el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y la propia RFEF, en la que daba plenos poderes a la patronal de Javier Tebas para determinar y modificar la fecha y hora de celebración de los partidos de la competición que organiza. "La suspensión del partido Rayo Vallecano – Real Oviedo fue acordada por LaLiga en el ejercicio de sus obligaciones como organizador de la competición, tras recibir un informe técnico que concluía que el estado del terreno de juego no reunía las condiciones adecuadas para la disputa del encuentro, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de todos los participantes", cuentan desde LaLiga.

"La nueva fecha del partido ha sido fijada tras dar audiencia a ambos clubes, que trasladaron sus preferencias, así como a la propia RFEF. En el marco jurídico actual, LaLiga ha venido adoptando de forma habitual decisiones de suspensión y fijación de nuevas fechas en la competición profesional, con la conformidad de la RFEF, práctica que la resolución del Juez Único ahora desconoce", dicen desde el estamento presidido por Tebas. Por ello, LaLiga interpondrá recurso contra esta resolución, aunque, por el momento, mantienen que dicha sentencia quedará en "agua de borrajas".