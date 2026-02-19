El Oviedo va al choque: los datos que sitúan a los de Almada -a pesar de los resultados- como el tercero más fuerte de Primera

El tanto ante el Athletic, el que abría un hilo de ilusión en el oviedismo apagado después por una segunda mitad para olvidar, puso de manifiesto una de las armas que Almada ha recuperado desde su llegada, la del juego directo. Aboga el uruguayo por iniciar desde abajo siempre que se pueda, apoyados los primeros pasos en el excelso juego de pies de Aarón, pero no tiene problemas el equipo en jugar en largo. Ante el Betis, por ejemplo, se vio en el gol de Chaira, iniciado en un balón en largo del meta y una disputa ganada. Contra el Athletic, más de esa fórmula: saque de Aarón, doble peinada de Reina y Viñas, y definición de Chaira.

La acción no le sirvió al Oviedo para sacar nada positivo en una cita marcada en rojo en el calendario pero subraya que el equipo saca réditos cuando opta por un juego más directo. Los números así lo confirman. El Oviedo es un equipo fuerte en el cuerpo a cuerpo, ya que gana el 52% de los duelos a los que se enfrenta. La cifra es la tercera más alta de la competición en términos porcentuales solo por detrás del 55,1% de duelos de los que sale vencedor el Madrid y del 54,5% del Barça. En el extremo opuesto, Alavés (48,1%), Rayo (47,4%) y Athletic (46,5%) son los que menos réditos sacan en ese tipo de acciones.

Si el análisis se centra en los balones por arriba, la situación sigue sonriendo a los azules, vencedores en el 52,2% de las ocasiones. Es el sexto de Primera, en una clasificación encabezada por el Barça (58,9%) y seguido por el conjunto culé, el Madrid (57,3%), Atlético (54,6%), Osasuna (54%) y Mallorca (52,4%), antes que los de Almada.

En cuanto a los futbolistas azules que más se imponen en este aspecto destaca el 69,9% de duelos ganados por Lucas, el 67,3% de Dani Calvo y el 63,1% de Carmo. Los mismos protagonistas repiten si se analizan los balones aéreos, con un ligero matiz en las posiciones. Vuelve a dominar Lucas (77,8% de duelos por arriba ganados), por delante de Carmo (73,6%) y con Dani Calvo esta vez en tercer puesto (70,4%).