La RFEF niega al Real Oviedo los tres puntos de Vallecas: el partido se considera "no celebrado"

El juez acuerda remitir el expediente al Comité Disciplinario de la RFEF para que analice los hechos e inicie, si procede, el procedimiento sancionador correspondiente contra el Rayo Vallecano

Rafael Louzán, presidente de la RFEF.

Rafael Louzán, presidente de la RFEF. / SERGIO PÉREZ / EFE

Joaquín Alonso

Joaquín Alonso

El Juez Único de Competiciones Profesionales, tras estudiar los informes realizados por todos los implicados en el caso Vallecas, anula la suspensión del partido Rayo Vallecano – Real Oviedo y remite el caso al Comité Disciplinario. Como consecuencia, el partido se considera "no celebrado" a efectos federativos y se remite el expediente al Comité Disciplinario de la RFEF para que analice posibles infracciones y depure, en su caso, responsabilidades disciplinarias del club local por la no celebración del encuentro en la fecha oficial.

Es por ello que la RFEF ha estimado parcialmente la reclamación del Real Oviedo contra la suspensión del partido ante el Rayo Vallecano. La resolución declara la ineficacia de la decisión adoptada por LaLiga el pasado 7 de febrero en Vallecas al considerar que la patronal carecía de habilitación normativa para suspender el encuentro, así como la ineficacia de la nueva fecha señalada para el 4 de marzo por traer causa de un acto igualmente ineficaz. Además, el Juez declara que el encuentro tiene la consideración de "no celebrado" a los efectos previstos en el ordenamiento federativo.

Sin embargo, el Juez desestima las pretensiones del Oviedo de que se le adjudiquen los tres puntos con un resultado de 0-3, y acuerda remitir el expediente al Comité Disciplinario de la RFEF para que analice los hechos e inicie, si procede, el procedimiento sancionador correspondiente contra el Rayo Vallecano por la no celebración del encuentro, valorando especialmente el posible incumplimiento de las obligaciones relativas al mantenimiento del terreno de juego y a la disponibilidad de un campo alternativo. La resolución también desestima las peticiones del Rayo Vallecano y de LaLiga, confirmando la competencia de la RFEF para resolver sobre las cuestiones derivadas de la no celebración de encuentros oficiales.

