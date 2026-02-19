La RFEF niega al Real Oviedo los tres puntos de Vallecas: el partido se considera "no celebrado"
El juez acuerda remitir el expediente al Comité Disciplinario de la RFEF para que analice los hechos e inicie, si procede, el procedimiento sancionador correspondiente contra el Rayo Vallecano
El Juez Único de Competiciones Profesionales, tras estudiar los informes realizados por todos los implicados en el caso Vallecas, anula la suspensión del partido Rayo Vallecano – Real Oviedo y remite el caso al Comité Disciplinario. Como consecuencia, el partido se considera "no celebrado" a efectos federativos y se remite el expediente al Comité Disciplinario de la RFEF para que analice posibles infracciones y depure, en su caso, responsabilidades disciplinarias del club local por la no celebración del encuentro en la fecha oficial.
Es por ello que la RFEF ha estimado parcialmente la reclamación del Real Oviedo contra la suspensión del partido ante el Rayo Vallecano. La resolución declara la ineficacia de la decisión adoptada por LaLiga el pasado 7 de febrero en Vallecas al considerar que la patronal carecía de habilitación normativa para suspender el encuentro, así como la ineficacia de la nueva fecha señalada para el 4 de marzo por traer causa de un acto igualmente ineficaz. Además, el Juez declara que el encuentro tiene la consideración de "no celebrado" a los efectos previstos en el ordenamiento federativo.
Sin embargo, el Juez desestima las pretensiones del Oviedo de que se le adjudiquen los tres puntos con un resultado de 0-3, y acuerda remitir el expediente al Comité Disciplinario de la RFEF para que analice los hechos e inicie, si procede, el procedimiento sancionador correspondiente contra el Rayo Vallecano por la no celebración del encuentro, valorando especialmente el posible incumplimiento de las obligaciones relativas al mantenimiento del terreno de juego y a la disponibilidad de un campo alternativo. La resolución también desestima las peticiones del Rayo Vallecano y de LaLiga, confirmando la competencia de la RFEF para resolver sobre las cuestiones derivadas de la no celebración de encuentros oficiales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir el juego de sábanas estilo hotel que arrasa: de algodón y en colores que inspiran serenidad
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
- Los ganaderos, en pie de guerra: 'Si los lobos comen a la puerta de casa nos tendremos que defender
- Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
- Comunicado entre lágrimas tras la ruptura y enfado con Carlo Costanzia: 'Momentos muy incómodos los que vivo con él en el coche en el que tenemos la conversación porque son momentos muy violentos
- La cafetería de especialidad de Oviedo que se ha colado entre las mejores de España por cuidar 'grano a grano' del producto
- Un gijonés con un detector de metales localiza un proyectil de la Guerra Civil en plena playa de San Lorenzo