Visita del Oviedo al colegio de La Ería
El Real Oviedo mantiene vigente su iniciativa de fomentar en el oviedismo entre los más pequeños, y uno de las actividades más importantes es la visita a los colegios. Ayer, la delegación azul estuvo en el CEIP La Ería, donde Nico Fonseca, Pablo Agudín y la jugadora del Femenino Ana de Teresa compartieron su experiencia con los jóvenes.
