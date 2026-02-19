Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Visita del Oviedo al colegio de La Ería

El Real Oviedo mantiene vigente su iniciativa de fomentar en el oviedismo entre los más pequeños, y uno de las actividades más importantes es la visita a los colegios. Ayer, la delegación azul estuvo en el CEIP La Ería, donde Nico Fonseca, Pablo Agudín y la jugadora del Femenino Ana de Teresa compartieron su experiencia con los jóvenes.

  8. Ana Méndez Civieta, la ingeniera ovetense que está al frente del 'túnel inteligente' clave para la expansión de Londres

El medio contra el mensaje

Curiosidades de nuestras células

Europa no escucha

La conspiración

