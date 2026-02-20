Almada es optimista: "Quedan muchos partidos y mucho campeonato"

Guillermo Almada, entrenador del Oviedo, valoró el encuentro ante la Real y la semana de los suyos.

La semana. "La plantilla ha entrenado muy bien, eso los distingue. Vamos con la máxima ilusión de corregir los errores y de sostener más tiempo lo bueno que hicimos ante el Athletic. Quedan muchos partidos y mucho campeonato, no nos queda otra que sumar de tres, más allá de la complejidad de mañana debido al buen momento que atraviesa la Real Sociedad".

Perder partidos. "Las derrotas siempre golpean, es una realidad. Sigo diciendo que fue injusta, pero hay que levantarse con rebeldía, ganas y fútbol. Sabíamos que no iba a ser un camino fácil y hay que tratar de sostener lo bueno que hacemos en los partidos. El otro día hicimos 5 tiros y el Athletic 4, pero su efectividad y nuestros errores nos condenaron. También queremos mejorar el volumen de juego".

El rival. "La Real tiene una plantilla numerosa y de grandes futbolistas, nos va a exigir al máximo. Vamos con la mayor ilusión para hacer un buen encuentro y creemos a muerte en la fortaleza grupal. Si cometemos los mismos errores que contra el Athletic, la Real nos lo va a castigar de una forma durísima por la calidad de sus futbolistas. Solo podemos corregirlo con trabajo y lo hemos hablado durante la semana, hemos hecho autocrítica. Los partidos duran 90 minutos y el descuento, no podemos cometer esos errores".

El recurso. "No pienso nada. Estamos todos alineados con las autoridades del club y que de momento se le dé la razón al club es algo lógico. Veremos cuál es la resolución final. Solo me enfoco en la Real Sociedad".

Cazorla. "Santi es otra posición, es un enganche natural y le obligaríamos a realizar labores de contención. Lo sacrificaríamos. Tenemos decidido al sustituto de Colombatto, Fonseca o Dendoncker nos pueden dar ese remplazo y están preparados".

Los centrales. "Hicieron un buen partido, más allá del penalti en el 1-2. Dani Calvo lo está haciendo bien, recuperando su forma deportiva tras sufrir unas molestias. Seguramente repetiremos la pareja de centrales".

La delantera. "Borbas y Viñas son dos delanteros centros, de características parecidas. Forés tiene más movilidad y se puede asociar con ambos. Según el partido elegimos quién sale en el segundo tiempo. Borbas viene evolucionando y ya está cerca de su mejor nivel".

Thiago. "Thiago Fernández está entrenando bien, pero se le ve que todavía le falta esa continuidad que necesita. Preferimos que vaya entrando y no tener que cambiarlo al principio del segundo tiempo. Su nivel futbolístico es muy bueno, pero le falta lo otro por todo lo que demanda el fútbol profesional".

Sibo. "Sibo es el que recupera más balones de nuestro equipo y ha dado un equilibrio al equipo que por las necesidades que tenemos es más importante que un volante de salida o mixto, como nos gusta a nosotros. Lo ha hecho bien. No descartamos a Dendoncker, pero en ese análisis que hacemos Sibo ha cumplido muy bien con la tarea".

La cantera. "Agudín nos está aportando en el día a día. En este momento que vive el club es difícil subir a los jugadores jóvenes, porque les mete una presión extra en la que es complicado demostrar sus buenas condiciones. Con el tiempo agregaremos a esos futbolistas y serán parte del primer equipo".