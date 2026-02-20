Javi López, en exclusiva con LA NUEVA ESPAÑA: "Pertenezco a la Real, pero ahora tengo que defender este escudo a muerte"

Javi López (2002, La Orotava, Tenerife), lateral izquierdo del Oviedo, regresa este sábado a Anoeta (14 horas), su casa. Cedido hasta final de temporada por el cuado donostiarra, estuvo en la grada cuando el equipo azul ganó en la primera vuelta en el Tartiere. Ahora quiere repetir resultado en San Sebastián. "Aquel día vi un equipo muy competitivo, pero con menos suerte que sus rivales", asegura a LA NUEVA ESPAÑA pocas horas antes de volver a calzarse las botas en el feudo txuri-urdin.

Este sábado vuelve a Anoeta, su casa, ¿cómo se lleva eso estando en otro equipo?

Será una visita muy especial para mí porque es al equipo al que pertenezco. Pero ahora estoy aquí en el Oviedo y ahora pertenezco a este club. Tengo que luchar por mi escudo y vamos a ir con todo para ganar allí.

¿Irá con el pedal de freno pisado?

No, tengo que defender este escudo a muerte y lo voy a hacer hasta que el contrato se me acabe. Tengo mucho cariño a la Real porque es mi casa, pero ahora tengo que dar la cara por este escudo.

¿Es también un aliciente querer demostrar que tiene un sitio como txuri-urdin?

Sí. En cada partido en Primera División siempre intento dar lo mejor de mí, demostrar mi mejor nivel. Pero es verdad que ahora que juego allí es un plus el querer demostrar.

En el partido de ida, usted estaba en la grada del Tartiere ya sabiendo que jugaría en el Oviedo. ¿Fue raro?

Sin duda, una situación muy peculiar. El jueves estaba entrenando en Zubieta con ellos y el sábado, en la grada animando al equipo contrario. Son cosas del fútbol. Pero fue mi primer día aquí en Oviedo y fue muy bonito porque ganamos, la primera victoria después de tantos años fuera de Primera. Fue bonito.

Sea sincero. ¿Con quién iba?

Con el Oviedo, claro. Ya sabía que iba a firmar aquí y tengo que mirar por mis propios intereses.

Lo que se vio ese día en el marcador no ha sido la tónica del equipo. ¿Qué sensaciones le dio ese día el cuadro azul?

Pues me dieron muy buenas sensaciones. Vi un equipo muy competitivo y lo que ha sido el resto de la temporada, un conjunto que no pierde la cara ningún partido en Primera División. Sabía que íbamos a darlo todo en el campo y es lo que se está viendo hasta ahora. Sí que es verdad que estamos teniendo menos suerte que aquel día y no se están dando esos resultados que nosotros queremos, pero creo que en ningún momento hemos dejado de competir. Tenemos que mejorar algunos detalles para poder ganar en Primera.

¿Qué cree que hizo bien el Oviedo en aquel partido?

La intensidad fue clave. Pero, sobre todo, la efectividad. Tanto en ataque como en defensa, el equipo estuvo muy sólido. Los delanteros jugaron muy bien y supieron cómo desbordar por banda. En una de esas llegó el gol.

Aquella Real peleaba por salir del descenso, la situación ahora es diferente.

La llegada de este entrenador (Matarazzo) le ha dado al equipo un giro radical. Este año solo han perdido un partido y fue contra el Madrid la semana pasada. El equipo está muy bien, siguen teniendo muchas señas de identidad de la época anterior, pero están mejorando mucho más en lo que es la efectividad.

En Oviedo ha pasado por las manos de tres entrenadores. ¿En qué etapa diría que se sintió más cómodo?

Ahora estoy bien, estoy jugando y es lo que necesito para poder demostrar. Durante la etapa de Carrión estuve muy bien, me encontraba muy cómodo en el campo, pero tuve una lesión y eso me hizo salir del once. Ahora estoy jugando otra vez y me estoy encontrando bien. Eso es lo importante.

Se le trae aquí por el gran año que hizo en Vitoria y por su experiencia en Primera. ¿Cree que está cumpliendo con las expectativas?

En lo que se refiere a rendimiento en el campo, sí. A nivel de minutos y partidos jugados, no tanto. Vine con la intención de ayudar lo máximo posible, competir por un puesto y jugar todo lo que pudiese. Sin embargo, estamos alternando el puesto del lateral izquierdo. Rahim también está bien y eso es bueno. Que haya un nivel competitivo alto en la plantilla es positivo. Pero claro, todos queremos jugarlo todo.

En un año de tanta exigencia, ¿cómo lleva alternar tanto el puesto con Rahim?

Competimos por el puesto y eso es lo mejor que nos puede pasar a cada uno, tanto a él como a mí. Cuando a uno le toca salir lo va a intentar hacer súper. Eso es lo que hace elevar el nivel competitivo en el día a día. Ponérselo difícil al míster es lo mejor que puede pasar.

¿Le sorprendió el nivel de Rahim?

No lo conocía mucho, pero es un grandísimo jugador.

Rahim es propiedad del Oviedo y usted está cedido. ¿Eso afecta a la hora de tomar la decisión de quién juega? ¿Cree que le perjudica?

No lo sé. Es el entrenador el que va a querer lo mejor para el equipo y el que crea que va a estar mejor, lo utilizará. Eso no es decisión mía. En caso de que fuese así, que no lo creo, sería cosa de la dirección deportiva o de la propiedad. Pero insisto en que no creo que sea así.

¿Dónde se ve usted más cómodo, atacando o defendiendo?

Me gusta mucho proyectarme al ataque y creo que es donde puedo marcar la diferencia. Puedo ayudar mucho al equipo repartiendo asistencias, poniendo buenos centros para los delanteros. Soy defensa y mi labor es defender, trato de mejorar en eso con los años. He sido extremo y no es lo mismo ser lateral de toda la vida, que extremo y pasar a lateral. He tenido que mejorar en la labor defensiva, en la que creo que cada vez me siento mejor. Pero es verdad que intento dar ese plus de diferencia a nivel de ataque con respecto a otro tipo de laterales.

Le pongo un ejemplo, el pase que le da a Thiago hace un par de partidos para que termine en gol, ¿es esa la mejor versión de Javi López?

Sí, aunque yo creo que siempre se puede mejorar. He tenido muy buenas versiones en estos últimos años y creo que eso le puede venir bien al equipo.

El Oviedo no atraviesa por su mejor momento, cada día se hace más complicado. ¿Cómo ve al vestuario?

Esta semana, cuando empezamos a entrenar, fue un poco complicado. Hicimos una gran primera parte y veíamos que podíamos darle una victoria a nuestra gente y acercarnos más a los rivales. Es doloroso que empiece la segunda parte y te den la vuelta tan rápido, es complicado de asumir. Pero bueno, de esto se trata. Cada semana debemos de tratar de darle la vuelta a la situación. Cada fin de semana hay otra oportunidad.

¿Cuál cree que es el camino?

Necesitamos mejorar los pequeños detalles. Debemos provocar que los goles que nos meten o los partidos que perdemos sean más por méritos de los rivales y no por fallos nuestros. Tenemos que mejorar esos fallos individuales.

¿Cuál ha sido su momento más complicado esta temporada?

La llegada. Me incorporé el último y llegué sin hacer pretemporada con el equipo. Sin embargo, desde el primer momento me encontré muy bien con los compañeros. Lo que necesitaba era jugar, porque no es lo mismo entrenar que salir a jugar un partido. Eso me pasó factura en Getafe. Llevaba desde abril sin competir y eso, en Primera División, pasa factura. Ese fue mi momento más complicado. Llegar, jugar el primer partido y luego estar cinco sin tocar balón fue el momento más complicado que he pasado.

Si tuviera que definirse a sí mismo con una palabra dentro del vestuario, ¿cómo lo haría?

Siempre intento ayudar a mis compañeros en lo máximo posible. Soy muy responsable en el sentido de que doy todo por el equipo. Creo que esa sería la palabra: responsabilidad.

¿Qué le gustaría que pasase cuando finalizase esta cesión? ¿Le gustaría volver a Donosti o tiene otros objetivos?

Ahora mismo estoy aquí. El primer objetivo es intentar sacar al Oviedo de esta situación y eso es lo que tengo en la mente. No pienso dónde voy a estar el próximo año. El objetivo es el partido de la Real Sociedad. Intentar hacer lo mejor posible para ayudar al equipo.

¿Qué le diría a esa afición que nunca baja los brazos, pero que necesita victorias?

Solo tengo palabras de agradecimiento porque entiendo que están pasando por una situación complicada. Los sentimos cerca a pesar de cómo estamos, y eso es bonito. Nos apoyan en todos los partidos, tanto en casa como fuera. Solo pedir que sigan apoyándonos hasta el final, que no duden que vamos a dar la cara por este escudo hasta que las matemáticas digan lo contrario.

Vamos a hacer un pequeño juego. Conteste con una palabra. ¿Un compañero que le haya sorprendido?

A nivel personal, Santi. Lo conocía como jugador, pero como persona me ha sorprendido muchísimo.

Era la siguiente pregunta. ¿Cómo es jugar al lado de Cazorla?

Un privilegio, un sueño. Lo veía en la época del Málaga cuando yo era un enano todavía. Es grandioso jugar al lado de una leyenda como lo es él.

Un amigo que se va a llevar para toda la vida.

Tengo muy buena relación con muchos, me cuesta decidirse.

Puede decirme dos o tres, si quiere.

Santi, Dani Calvo, Reina, Reina, Aarón... Tengo buena relación con bastantes del equipo.

Canarias es...

Un paraíso.

¿Y Asturias?

Pues otro paraíso, pero más natural. Más norte, mucho más verde. Los pueblos son encantadores y estoy muy contento.

Almada es...

Exigente.

¿Y Rahim?

Noticias relacionadas

(Duda). Explosivo.