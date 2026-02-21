Almada, harto de los arbitrajes: "Ha sido malísimo, todas caían del lado de la Real Sociedad"

Guillermo Almada, técnico del Oviedo, valoró el empate de los suyos en Anoeta.

El resumen. "Muy orgulloso de los jugadores porque se dejaron la vida. Desplegaron un buen fútbol en la mayoría del partido, pero lamentablemente cometimos algunos ajustes defensivos en un lapso importante del partido y ellos lo aprovecharon. Esa es la sensación que se queda. Se dejaron la vida. Buscamos merecer la victoria, más allá".

Las remontadas. "La jerarquía de los que tenemos en frente. Dieron una muestra de carácter después del golpe que recibimos. Fuimos a buscarlo de nuevo, así que tenemos que trabajar muchas cosas y es difícil. Hay que cuidar las cargas. Nos gustaría haber llegado al inicio para sostener la intensidad, pero estamos intentando parchear. Son situaciones que sabíamos que podrían suceder. Cuando algo no se trabaja, la culpa es mía".

Los arbitrajes. "Malísimo, tengo que ser honesto. Todas las faltas dudosas fueron para la Real sociedad. Las nuestras se dejaban seguir. Lamentablemente estamos en una situación en la que tenemos que acostumbrarnos a estos arbitrajes".

La permanencia. "Quedan muchos partidos, y si seguimos repitiendo actuaciones como la de hoy, nos acercará a los triunfos. Son partidos durísimos, pero queda mucho campeonato. No es fácil, pero tenemos que ganar, es lo único que nos deja conformes.

Reina. "Está bastante golpeado y es una baja importante, estaba haciendo un gran partido. Veremos el alcance".