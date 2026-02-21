Matarazzo, sobre la polémica en el Real Sociedad-Real Oviedo: "Los árbitros meten goles y son héroes"

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, al igual que ALmada, también se quejó del arbitraje ayer tras el duelo contra el Oviedo. "A veces los arbitrajes son como delanteros, a veces no aparecen mucho durante el partido, pero como en una acción, meten goles y son los héroes. Era roja de Bailly contra Mikel, pero no sé porqué a veces el VAR no se utiliza, pero ha sido una jugada decisiva, y posiblemente una tarjeta roja. Ha sido una decisión que podía haber cambiado el resto de partidos", dijo el técnico txuriurdin.

Sobre el partido, "no estamos contentos de cómo hemos empezado el partido. No hemos entrado con la energía suficiente. Muchos pases atrás, y no suficientes desmarques de ruptura y no hemos sido verticales. Después del 0-2 tuvimos espíritu, pudimos darle la vuelta al partido, también es verdad que hemos recibido tres goles de jugadas ensayadas. Ya sabíamos cómo deberíamos haberlo hecho y cómo defenderlo, pero hemos encajado. El segundo gol fue demasiado fácil, y el tercero había que defender todo con corazón, y no lo hemos hecho. Encajar tres goles en jugada ensayada no es fácil de digerir. No estamos contentos", zanjó.