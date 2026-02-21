El primer viaje azul de Sira Valdés, que nació tras la victoria del Real Oviedo en el Tartiere ante la Real Sociedad

Sira Valdés ya sabe lo que es que el azul y blanco corra por sus venas. Cuando nació, el Oviedo ya sabía lo que era volver a ganar en Primera, puesto que llegó al mundo tras la victoria de los azules ante la Real Sociedad el pasado mes de agosto. Con apenas cinco meses, socia desde el día en que nació, sonríe y abre los brazos cuando ve pasar a alguien con la zamarra azul. La pequeña Sira viajó junto a su familia a Donostia para vivir su primer desplazamiento del Oviedo. Ya se había estrenado en el Tartiere contra el Athletic de Bilbao, pero esta vez era diferente: su primer viaje. Si dentro de unos años recordará el gran ambiente que se vivió en la capital guipuzcoana es algo que nunca sabremos, pero allí estuvo, bien acompañada por los suyos y con una sonrisa de oreja a oreja. Claro, todavía no sabe que siendo del Oviedo, a veces, se sufre más que se es feliz. Aunque no hay nada más bonito que sentir los colores, suelen decir.

Y el ambiente, desde luego, estuvo a la altura. La presencia oviedista en las calles de San Sebastián era masiva, aunque eso tuvo su precio. Aparcar el coche se convirtió en una verdadera odisea de la que nadie se libró. “Llevo una hora intentando buscar un sitio y no hay manera. Deberían estar mejor preparados, aunque la ciudad es preciosa y el partido lo merece”, decía Javier Fernández, que iba medio apurado hacia Anoeta con la elástica rosa puesta, la misma con la que jugará el Oviedo.

Por allí andaban también Pablo Cernuda, Mateo Cernuda y Guillermo Rodríguez, que salían del hotel en el que habían pasado la noche -llegaron ayer- con rumbo al estadio txuri-urdin. Algo más contentos iban Roberto Calvo y su hijo Pablo, convencidos de la victoria y con un pronóstico claro: dos goles, "de Viñas y Chaira". Los dos lucían una sonrisa de oreja a oreja, y con razón: habían comprado las entradas en septiembre, porque la Real pone a la venta las localidades de toda la temporada desde el primer día. "La verdad es que fue una suerte que tocase justo un día de sol y a una hora que nos permitiese viajar. Hemos pasado el fin de semana aquí porque visitar la Playa de la Concha es una pasada", contaba el mayor de los Cernuda.

Más adelante, ya cerca del estadio, Alba González, Laura Fuentes, César Díaz, Ceva Fuentes y David Fuente, de la Peña Wences, se tomaban un café tranquilamente justo antes de que comenzara el partido. Estaban cerca de la calle Felipe IV, punto de quedada azul y donde más de un centenar de carbayones disfrutaron de una previa para el recuerdo. Las cerverzas corrían de mano en mano y los cánticos no cesaron. Muchos aficionados del cuadro guipuzcoano se asomaban a mirar. Otros, se unían a la fiesta, dando buena muestra del buen rollo que hubo entre ambas aficiones. "¡Mucha suerte en el resto de la temporada, pero hoy os toca perder!", gritaba un aficionado txuri-urdin mientras se iba. Los presentes respondieron con un "Solo sé", típico cántico de la hinchada azul.

Una vez en Anoeta, el ambiente era el propio de un campo vasco. Los accesos, rápidos y sin ningún tipo de problema. La organización, de libro. Todo el oviedismo está entrando sin contratiempos, aunque con la expectación propia del momento: enfrente está el rival al que el Oviedo venció en su primer partido de vuelta a Primera División, veinticuatro años después, y la afición espera repetir aquel resultado.