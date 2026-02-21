A repetir victoria contra la Real: el posible once del Oviedo para medirse al conjunto txuri-urdin

Anoeta acoge esta tarde, a las 14 horas, un duelo cargado de historia reciente. El Oviedo y la Real Sociedad se vuelven a ver las caras en Primera División, y los azules llegan con la memoria muy fresca de lo que ocurrió en el Tartiere en la primera vuelta.

Aquel partido en tierras asturianas fue histórico. El Oviedo se impuso por 1-0 con gol de Dendoncker y firmó su primera victoria en la máxima categoría del fútbol español en veinticuatro años. Todavía estaba Veljko Paunovic a los mandos del equipo. La Real dominó con autoridad durante el primer tiempo, pero los carbayones supieron aguantar, reordenarse tras el descanso y hacerse con el control del encuentro para llevarse tres puntos que supusieron un alivio enorme en un arranque de temporada muy complicado.

Desde entonces, el equipo solo ha vuelto a ganar en dos ocasiones más, ante el Valencia y ante el Girona. Tres victorias en total que no han sido suficientes para salir de los puestos de peligro, a pesar de que el conjunto de Guillermo Almada suele competir bien durante los partidos.

Ahora, los azules tendrán en Anoeta la oportunidad de repetir la hazaña. Guillermo Almada, sin embargo, tendrá que retocar su once habitual por las ausencias de dos piezas importantes. Colombatto cumple ciclo de amonestaciones y no podrá estar disponible, y lo más probable es que Fonseca ocupe su lugar en el centro del campo. Será un estreno como titular para el centrocampista, que llegó al club en el mercado invernal y todavía no ha tenido la oportunidad de comenzar un partido desde el inicio. La otra baja es la de David Costas, que continúa recuperándose de su lesión y tampoco estará disponible. Bailly repetirá en el eje de la defensa, tal y como hizo en el último partido ante el Athletic Club.

El once que dibuja Almada contaría con Aarón bajo palos. En defensa, Nacho Vidal ocuparía el carril derecho, Bailly y Carmo formarían la pareja de centrales, y por la izquierda estaría Javi López, que se enfrentará a l que es el actual dueño de sus derechos. El lateral está cedido por la Real Sociedad hasta final de temporada y vivirá un partido especial contra el equipo que le pertenece. En el centro del campo, Sibo y Fonseca. Este último, como ya se ha dicho, debutará como titular, mientras que Sibo sigue siendo una pieza inamovible en el esquema del técnico uruguayo desde su llegada. En las bandas, Hassan por la derecha e Ilyas por la izquierda. Y en la zona de media punta, Alberto Reina, otro fijo en los planes de Almada. En punta, Fede Viñas será el encargado de liderar el ataque azul.

Completan la expedición : Moldovan, Calvo, Rahim, Cazorla, Thiago, Borbas, Forés, Dendoncker, Ilic, Lucas y Agudín.