Pulir "detalles", ayudar no solo con goles y el espíritu de resiliencia: Viñas da las claves para la remontada del Real Oviedo

Fede Viñas fue un pilar fundamental en el empate de los azules en Anoeta. Unas tablas que dejaron un sabor agridulce al Oviedo por la remontada tras ir ganando con dos goles de ventaja. Pero que, vista la facilidad que tiene el cuadro de Guillermo Almada para que le remonten los partidos... Punto es punto, como se suele decir. Y la parte positiva: el equipo compite.

Así lo confirmó el propio ariete charrúa a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA tras el duelo en el que anotó los dos primeros goles y que cuajó un papel sobresaliente durante todo el partido, asociándose a la perfección con Reina y creando ocasión tras ocasión.

"Sacamos ventaja y no supimos defender el resultado. Pero competimos bien, por lo que hay que seguir porque todavía quedan muchos partidos. Ya nos ha pasado en más de una ocasión que nos remontan los partidos. Hacemos lo más difícil, que es ponernos por delante, sacar ventaja, pero no supimos defenderla. Nos falta pulir algunos detalles. Debemos hacerlo rápido, porque el tiempo pasa y cada vez quedan menos partidos", dijo el delantero charrúa en la zona mixta de Anoeta.

Además, Viñas habló sobre ese trabajo silencioso que suele hacer dentro de este Oviedo. El ariete representa a la perfección ese dicho que reza que el trabajo de un delantero no solo pasa por meter goles. Crea, baja a recibir, se asocia, y muchas veces, encuentra el hueco para que sus compañeros, puedan romper las líneas y llegar con peligro.

"Me entrego al máximo siempre. Siempre trato de ayudar al equipo, sea con goles o con buena actitud, con lucha, entrega... Eso es lo que me caracteriza, dejar siempre todo lo que tengo por el equipo que estoy defendiendo, esté pasando por un buen momento o no. Siempre trato de dejar todo", aseguró el "toro" Viñas, que en Anoeta metió dos goles con la cabeza.

"Sí, la cabeza se me da bien (risas). Pero bueno, independientemente de los goles, me quedo con la lucha del equipo. Peleamos hasta el final. Hicimos dos goles y el rival fue capaz de meternos tres. Fue un golpe muy duro. Sin embargo, no bajamos los brazos y el equipo peleó hasta el final; sacó esa valentía de ir hacia adelante y conseguir un puntito", comentó el delantero charrúa sobre un partido que no estuvo exento de polémicas arbitrales. Uno más esta temporada para el Oviedo.

Viñas, al igual que su entrenador y compatriota, Guillermo Almada, no estuvieron de acuerdo con la actuación de José Luis Munuera en el choque ante la Real Sociedad. "Vi la jugada en la que Yangel Herrera pisa a Reina y es un pisotón bastante notorio. No lo vi en vivo", aseguró el charrúa sobre el plantillazo del venezolano al mediapunta del Oviedo, una acción muy similar a la acometida por Cazorla en el duelo de los azules ante el Mallorca en el Tartiere, por la que El Mago fue expulsado.

Noticias relacionadas

"El gol del empate de la Real viene precedido de un saque de esquina que debería haber sido saque de puerta. Pero bueno, hay que seguir, no hay que enfocarse en este tipo de cosas porque no están en nuestra mano. Lo que tenemos que hacer es jugar lo mejor posible y efocarnos al cien por cien en el Oviedo", zanjó el uruguayo antes de subirse al autocar rumbo a la capital del Principado con dos nuevos tantos bajo el brazo.