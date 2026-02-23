Hassan, contundente sobre el empate de Anoeta: "Es imperdonable"

Aunque el objetivo en la mente de todos es dejar atrás lo sucedido en San Sebastián y centrar ya el foco en el choque ante el Atlético del sábado, es imposible no seguir pensando en lo que sucedió en Anoeta. El Oviedo parecía con los 3 puntos en el bolsillo y pudo perder toda la renta, aunque al final un cabezazo de Bailly dio un regalo menor, un empate que no le saca de pobre.

Para el vestuario, otra oportunidad perdida en la pelea por salir de los últimos puestos. “Fue un golpe duro”, indica sin miramientos Hassan, uno de los protagonistas en la cita. “Aunque fuera en un campo difícil si te pones 0-2 no puedes no llevarte la victoria. Ya son muchos partidos que empezamos ganando y no conseguimos la victoria y es un poco cansino”, añade el extremo.

Hassan incidió en su análisis en la sala de prensa de El Requexón: “Hay que manejar mejor los tiempos de los partidos. La mejor defensa es el ataque y aunque estés por delante en el marcador hay que seguir haciendo daño al rival. Es imperdonable ir ganando 0-2 y que el rival se ponga 3-2. Tenemos un equipo con poca experiencia en Primera e igual nos falta gestionar mejor la presión”.

“Tienes que hacer algo más que meterte atrás, hay que atacar”, insiste el galo; “desde que llegó Almada el equipo está mejor, metemos más goles y somos más agresivos. Nunca se sabe qué hubiese pasado si Almada hubiese llegado antes”.

Ahora, el calendario depara un atractivo duelo ante el Atlético en el Carlos Tartiere. Y Hassan dice que el equipo está listo para competir. “El Atlético es un equipazo, un conjunto de Champions con una plantilla amplia. Tienen días en los que no están y tenemos que ir a por ellos. El Tartiere estará a reventar, es una gran ventaja para nosotros. Hemos demostrado que sabemos competir estos partidos”.