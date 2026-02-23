Pendientes de Reina y Costas antes de recibir al Atlético

Fue una de las imágenes del partido de Anoeta, por lo que podría a ver supuesto. Yangel Herrera chutó a puerta y al terminar su gesto, impactó con los tacos en el tobillo de Reina, retorciéndoselo. El oviedismo clamó por una roja que ni el colegiado, José Luis Munuera, ni el VAR consideraron de tal manera y la película acabó como acabó, con otra oportunidad desaprovechada por el Oviedo, esta magnífica, de recortar en la pelea por la salvación.

Pero el 3-3 y esa jugada en concreto pueden tener más consecuencias para los azules y su futuro inmediato. Reina tuvo que abandonar el terreno de juego de Anoeta cojeando, apoyando a duras penas su maltrecho tobillo tras la entrada del jugador de la Real. El club azul no ha hecho público su estado, pero el equipo está citado hoy a las 10.30 horas en El Requexón para empezar a preparar el choque del sábado ante el Atlético de Madrid (21.00 horas) y será una buena ocasión para ver cómo evoluciona del golpe recibido en Anoeta.

La situación de Reina no es la única que acaparará la atención en el Oviedo en los próximos días. Además, está la situación de David Costas. El zaguero tuvo que parar hace dos semanas tras varios partidos con molestias para que la lesión no fuera a más. Se habló entonces de entre dos y tres semanas de descanso, por lo que en teoría debería estar a punto de volver con el grupo. Otra cuestión es si Almada prefiere que descanse una semana más para asegurar su total recuperación o prefiere apurar su puesta a punto para el choque ante el Atlético.

Ambos, Reina y Costas, son dos piezas fundamentales en los planes de Almada, como ha demostrado el uruguayo desde su llegada. Bailly se ha asentado como compañero de Carmo en ausencia del gallego mientras que Cazorla es el sustituto natural por posición de Reina en el caso de que este no llegue a tiempo al enfrentamiento ante los de Simeone.

A favor de los azules en la preparación de la cita está el hecho de que el Atlético debe disputar mañana la vuelta de la repesca ante el Brujas belga de la Champions. Una eliminatoria abierta tras el 3-3 con el que acabó el choque de ida, disputado la semana pasada en Bélgica.

El caso de Ovie

Hay un último caso entre las dudas que maneja Almada, el del centrocampista Ovie Ejaria. El inglés aún no ha participado con la camiseta azul en lo que va de año, tras una larga lesión muscular. Volvió con el grupo hace dos semanas, aunque haciendo trabajos parciales. Esta semana podría ampliar el ritmo y apunta a novedad en la lista del sábado.