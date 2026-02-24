Buenas noticias para el Real Oviedo: Alberto Reina no está lesionado

La segunda sesión de la semana en El Requexón, ya con la vista puesta en el choque del sábado ante el Atlético de Madrid (21.00 horas), deja una gran noticia para el Real Oviedo, ya que Alberto Reina saltó junto al resto de sus compañeros al césped número 4 de El Requexón y parece que la lesión en su tobillo, tras una dura entrada de Yangel Herrera en Anoeta, es cosa del pasado. Todo apunta a que estará disponible para la cita ante el conjunto colchonero.

Almada dirigió una sesión de componente físico con los titulares en San Sebastián ya a sus órdenes. Eso sí, también hay una situación que inquieta, la de Eric Bailly. El central se quedó en el gimnasio y no salió al césped por unas molestias físicas. Habrá que ver cómo evoluciona en los próximos días y si puede incorporarse al grupo.

Los que tienen complicado llegar al choque del sábado son los otros dos lesionados. Ovie Ejaria hoy no estuvo con el grupo, tras empezar a entrenarse parcialmente con el mismo, mientras que David Costas sigue con su puesta a punto después de parar hace dos semanas, pero tampoco se integra aún en la dinámica del resto de compañeros, por lo que parece precipitado que pudiera estar el sábado en la lista contra el conjunto colchonero.