Cae un ex del Oviedo en Segunda por los pésimo resultados: 10 partidos sin ganar
Continúan los cambios en los banquillos en la División de Plata
O. O.
El empate de la Cultural Leonesa en Leganés en un choque que iba ganando hasta los últimos compases ha colmado la paciencia de los dirigentes leoneses que han ordenado el despido de José Ángel Ziganda, el Cuco, el que fuera entrenador del Real Oviedo durante tres temporadas. Los 10 partidos sin ganar de la Cultu han sido decisivos en la toma de la decisión.
Ziganda se hizo cargo de la Cultu tras el despido de Llona y empezó con fuerza, imponiéndose 0-1 al Valladolid de Almada en Zorrilla. A ese buen comienzo le siguió sin embargo una pésima racha que ha desembocado en su despido.
Su saldo en 21 partidos es de 6 victorias, 5 empates y 10 derrotas, insuficiente para sacar a la Cultu de los puestos de descenso.
