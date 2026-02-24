El día que el Oviedo ayudó al Atlético: la intrahistoria del fichaje por 2 meses de Juanchi González

Cómo han cambiado las cosas. Entonces, abril de 1999, el Oviedo le echaba un cable a un Atlético de Madrid en problemas cediéndole a un futbolista a petición del técnico colchonero. El futbolista en cuestión era Juan González, aguerrido nueve uruguayo que formó una exitosa dupla con el panameño Dely Valdés. Y el que reclamó sus servicios fue Radomir Antic, tercer entrenador aquella temporada de un Atlético a la deriva. La historia de Juanchi en el Calderón no fue especialmente exitosa, pero sirve para comprobar qué diferentes eran los tiempos para Oviedo y Atlético a finales de los años 90.

"Cuando salió la oportunidad no me lo pensé. Sé que hubo gente que se enfadó conmigo por irme, pero Fernando Vázquez (el entrenador de los azules) no me daba oportunidades y suponía una experiencia interesante para mí", cuenta a LA NUEVA ESPAÑA Juan González desde Montevideo (Uruguay), donde trabaja como conductor de autobuses.

La operación fue bastante inusual. Sobre todo, por la fecha, en pleno abril, a tan solo dos meses del final del campeonato. El préstamo fue posible por la lesión del atacante colchonero José Mari, que se rompió los huesos propios de la nariz ante el Villarreal. Se unía en el parte de bajas a los otros delanteros, Kiko y Correa.

El Atleti, en graves problemas clasificatorios, buscaba un "9" y Antic pidió a González, que el curso anterior había marcado nueve goles con el Oviedo. Pero en la temporada en la que cambió de camiseta solo había participado en 34 minutos repartidos en dos choques. La mayoría de las veces ni entraba en las listas de Vázquez. Según relataba la prensa en su momento, los colchoneros intentaron primero la cesión de un joven Diego Tristán, en el filial del Mallorca, pero ante la negativa bermellona optaron por el oviedista.

"Quería jugar, no estar cómodo ganando un sueldo, pero sin participar. Fue una experiencia única, porque el Atleti era un equipo grande", indica Juanchi. Antic había relevado a Aguiar, y este a Sacchi. La temporada iba camino del desastre. A pesar de no contar para Vázquez, el gallego se cabreó por las formas de su salida. "A las 7 hablé con varios periodistas que sabían que se iba y yo recibí la llamada del club a las ocho y cuarto", se quejó.

Juanchi participó en ocho de los nueve partidos de Liga para los que fue reclutado (en la UEFA no pudo ser inscrito) más otro de Copa. Anotó dos goles. "Ahora es otro Atleti. Distinta estructura, objetivos, incluso el estadio… Ahora sí se puede comparar con los grandes de Europa". El Atlético acabó la temporada 13.ª, evitando un desastre que no tardaría mucho en llegar, justo al año siguiente y con el Tartiere como testigo. Ahí se acabó la experiencia del charrúa en el Calderón, para regresar después al Oviedo en otras dos etapas, la última simbólica, en Tercera.

El duelo del sábado

Casi 27 años después de aquella experiencia, Juanchi sigue desde la distancia a su Oviedo en la semana en la que se enfrenta al Atleti. Y confía en el triunfo azul. "Siempre soy optimista. Recuerdo jugando en el Oviedo que nos tocaba contra un grande y los sudamericanos decíamos que se podía ganar, siempre teníamos ese carácter competitivo, pero había compañeros que no lo veían tan claro. Pueden salir o no las cosas, pero tienes que salir a por todas, aunque sea un rival tan duro como el Atlético", indica antes de romper una lanza por sus compatriotas en el Oviedo: "Son futbolistas de futuro, pero pueden rendir ahora. Tienen que aprovechar la oportunidad de sumar cuando se la den. Queda poco y hay que demostrar por qué estás en la Primera española. Con Almada se ve otro equipo. La pena es que no hay mucho tiempo, si estuviéramos al principio de temporada se podría ver otra cosa…".