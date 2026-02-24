¿En qué mejora y en qué no el Oviedo de Almada respecto al de Paunovic y al de Carrión? El análisis de los dos primeros meses del uruguayo

El Oviedo de Almada ha dado un paso adelante en cuanto a competitividad, ya no se habla de la sequía anotadora de otras épocas, consigue incomodar a los rivales e incluso logra adelantarse. No es el caso del clásico colista que es un caramelo para los contrarios. Es un rival que siempre exige. Y, sin embargo, todos los pasos dados hacia adelante desde la llegada del uruguayo se muestran insuficientes para lograr la permanencia. Traducidos esos pasos hacia adelante en resultados, la mejora es mínima: después de ocho partidos con Almada al mando, su Oviedo solo suma un punto más que Veljko Paunovic en el mismo periodo de tiempo.

Ayer fue Hassan el que, en rueda de prensa, dejó claro el sentir del vestuario, afirmando que el Oviedo con Almada "juega mejor, mete más goles y es más agresivo". Y no le falta razón al galo cuando analiza el juego del equipo. Ahora falta que tenga una traducción práctica más amable para los intereses azules.

Ante la Real Sociedad, Almada cumplió su octavo partido desde el banquillo. Los mismos que alcanzaron Paunovic y Carrión. El ranking de puntos sonríe al charrúa, pero por poco. Siete puntos de Almada, seis de Paunovic y cuatro de Carrión, que no llegó a conocer la victoria.

Lo que dicen los datos es que la principal mejora con el uruguayo apunta al foco ofensivo. El Oviedo ha anotado con él nueve goles, con Viñas como estilete (4 de sus 5 goles han llegado con el último entrenador). Paunovic se quedó en cuatro celebraciones y Carrión en tres, firmadas ambas en el mismo partido, en ese 3-3 ante el Girona en un partido de giros de guion como el de Anoeta.

Las facilidades defensivas que se detectan ahora con Almada son en realidad una constante durante todo el curso. Con el charrúa son trece goles encajados. El Oviedo de Carrión se llevó doce y el de Paunovic, catorce. He ahí uno de los grandes problemas del equipo, sin solución hasta ahora. Entrando en el análisis de las áreas, los datos muestran que el Oviedo ha ido a más. Con Paunovic, el equipo acumuló en aquellas ocho jornadas, con un calendario muy exigente, 22 tiros a puerta, mientras que Aarón recibió 54 disparos. El desajuste es claro. No logró reducirlo un Carrión que nunca llegó a dar con la tecla y que con peor saldo de puntos logró 21 chuts y recibió 53, prácticamente en los mismos parámetros que el serbio.

En este aspecto es donde se comprueba que la mejora con Almada es real. En sus ocho encuentros dirigidos, el Oviedo ha logrado maquillar los números en las áreas, la zona donde se deciden las cosas importantes. En este último tramo, los azules han disparado a puerta en 31 ocasiones y han logrado bajar los intentos rivales hasta los 40 lanzamientos.

Números ofensivos

Hay otros números que no suponen mejoras evidentes. Por ejemplo, el Oviedo que más centraba y más regateaba era el de Carrión. Con el catalán, 19,2 envíos por partido y 8,7 dribblings. Supera los 17,1 centros y 7,5 regates con Almada y los 13 y 6,9 con Paunovic a comienzo de curso.

La posesión de balón, como era de esperar, también era más alta con el catalán, que pregonaba la necesidad de que el equipo tuviera la pelota, mandamiento este inquebrantable. 49,3% de posesión de media en los ocho choques ligueros con Carrión, con 83,6% de acierto en el pase.

Con Paunovic, el Oviedo adoptaba un papel más pasivo, lo dice el 40,2% de posesión y el 80,4% de envíos buenos. Una de las grandes novedades de Almada, y de las que mejor le sentaron a los azules, fue introducir matices en el juego, combinando fases de creación depurada de la jugada con otras con un fútbol más directo. Y los números lo confirman, con un 42,9% de posesión de media, entre Carrión y Paunovic, y el 77,4% de acierto en los pases, lo que supone la marca más baja de los tres preparadores, síntoma de que ahora el Oviedo es más directo y veloz en la construcción. También, que arriesga más.

Otra de las novedades con el tercer entrenador del curso es la apuesta por un once inamovible. Queda la duda de qué hubiera pasado con Almada desde el comienzo de la campaña, pero los cambios en el equipo ahora solo llegan por ausencias obligadas. Eso sí, futbolistas como Costas, Sibo, Reina o Viñas han mostrado su mejor cara con el uruguayo.

Cerrar las victorias

Con todo, se ha visto un equipo más agresivo, que sale a morder a los rivales y los incomoda. Ha estado más cerca del triunfo que de la derrota en la mayoría de experiencias con Almada (con la excepción de la segunda mitad del Camp Nou, en la que los errores defensivos borraron al equipo), pero viene ahí el gran problema de este Oviedo, su incapacidad para matar los partidos. Se deja remontar con suma facilidad.

Con Almada a los mandos, los azules han estado por delante en seis de las ocho ocasiones: contra Alavés, Betis, Osasuna, Girona, Athletic de Bilbao y Real Sociedad. Su saldo ha sido, sin embargo, de seis puntos de 18 en estas citas.

El último ejemplo está bien reciente. El conjunto carbayón se puso con un jugoso 0-2 al inicio de la segunda mitad de Anoeta, un saldo que debía acercarle de forma decisiva a un triunfo que le hubiera impulsado en la moral. Pero no pudo resistir. Las piernas temblaron otra vez, como ya sucedió en su día con el Girona en Montilivi. Y al menos pudo rescatar un punto en un cabezazo postrero de Bailly, premio menor al esfuerzo.