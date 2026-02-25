Bailly no se entrena y complica su presencia ante el Atlético de Simeone

Guillermo Almada sigue preparando en El Requexón la cita del sábado ante el Atlético de Madrid, un partido que los azules quieren aprovechar para reengancharse a la pelea por la permanencia. Quiere el Oviedo traducir por fin las buenas sensaciones en resultados y qué mejor forma que ganarle al Atleti para volver a creer.

Con esa mentalidad trabaja el Oviedo en la ciudad deportiva en una semana que trae novedades y algunas dudas. De lo segundo, lo principal es saber si Eric Bailly podrá estar ante el conjunto de Simeone. El central no se ha entrenado en toda la semana; esta mañana ha vuelto a quedarse en el gimnasio por arrastrar algunos problemas físicos de la cita en Anoeta. Es duda para el partido ante los colchoneros, aunque si mañana no está junto a sus compañeros sobre el césped tendrá complicado llegar a tiempo.

Con David Costas también al margen, apurando su puesta a punto tras parar para no agravar su lesión, sería Dani Calvo el que entraría en el once para acompañar a Carmo en el centro de la zaga. El aragonés no juega con el Oviedo desde el pasado 14 de diciembre, cuando los azules cayeron 4-0 en el Pizjuán en el choque que precedió al despido de Luis Carrión. De colarse en el once por la baja de Bailly, serían sus primeros minutos desde la llegada de Almada, que ha preferido otro perfil de centrales. El charrúa optó incluso por Oier Luengo en el duelo de El Sadar ante las ausencias de Carmo y Bailly, y Dani Calvo se quedó en el banquillo.

La principal novedad en la lista será con toda seguridad la vuelta de Santiago Colombatto, uno de los fijos para el entrenador, que se perdió el choque de San Sebastián por acumulación de amarillas. Su sustituto entonces fue Nico Fonseca, que se estrenó como titular, y ahora compiten los dos pivotes por acompañar a un Sibo que, con la llegada de Almada, es un titular fijo en el centro del campo del Oviedo.

El equipo azul vuelve a entrenarse mañana en El Requexón, a partir de las 10.30 horas, en la penúltima sesión de la semana antes de recibir al Atlético en el Carlos Tartiere.