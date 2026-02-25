Varapalo en los despachos: La Federación cambia de postura y le niega los tres puntos al Oviedo ante el Rayo Vallecano

Tras el fallo del Juez Único que abría la puerta a la esperanza de que el Oviedo fuera resarcido con los 3 puntos dle choque de Vallecas tras la polémica suspensión, la Federación ha cambiado su postura y en segunda instancia le da la razón a La Liga, según ha informado la propia patronal, y confirma al ente presidido por Tebas como apto para aplazar partidos y fijar fechas.

"El Comité ha acordado por unanimidad declarar la nulidad de la resolución de instancia, al considerar que la RFEF carece de competencia para revisar o declarar la ineficacia de las decisiones adoptadas por LALIGA en materia de suspensión, aplazamiento y fijación de fechas de los partidos de las competiciones que organiza", anuncia la Federación. "La resolución fundamenta su decisión en la Sentencia firme de 18 de diciembre de 2024 de la Sala Sexta de la Audiencia Nacional. El Comité Nacional de Segunda Instancia subraya que la obligatoriedad de respeto y acatamiento de las decisiones judiciales firmes no queda supeditada a la conformidad de la Federación o sus órganos con su contenido, recordando que en un Estado de Derecho la discrepancia subjetiva no exime del cumplimiento de una sentencia", añade.

La consecuencia directa es que al Oviedo le niegan la opción de tener los 3 puntos y el choque deberá jugarse en la fecha alternativa publicada por la Liga, el miércoles 4 de marzo, la semana que viene, a las 19.00 horas.

Así es el comunicado de La Liga sobre la resolución:

"El Comité Nacional de Segunda Instancia de la Real Federación Española de Fútbol ha resuelto los recursos interpuestos por el Rayo Vallecano de Madrid S.A.D., el Real Oviedo S.A.D. y la Liga Nacional de Fútbol Profesional contra la resolución dictada el pasado 19 de febrero de 2026 por el Juez Único de Competiciones Profesionales en relación con la suspensión del partido correspondiente a la jornada 23ª del Campeonato Nacional de Liga de Primera División.

Por tanto, el partido entre el Rayo Vallecano de Madrid S.A.D. y el Real Oviedo S.A.D., correspondiente a la Jornada 23 del Campeonato Nacional de Liga de Primera División, se disputará en la fecha programada por LALIGA, el próximo 4 de marzo de 2026 a las 19:00 horas".