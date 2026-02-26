Martín Peláez, contundente en la presentación del partido del centenario: “El Grupo Pachuca no va a vender ni tiene ninguna deuda”

Martín Peláez, presidente del Oviedo, fue tajante a la hora de presentar el partido del centenario del conjunto carbayón. El presidente azul, acompañado por Esteban, exportero del Oviedo; y Santi Cazorla, capitán del cuadro azul, anunció el encuentro que se disputará el próximo 28 de marzo con motivo del centenario del Oviedo, en el que se medirá un equipo formado por los amigos de Esteban, contra otro de excompañeros de Cazorla. Pero antes, el presidente azul quiso puntualizar varios puntos sobre ciertos rumores que envuelven al cuadro carbayón.

“Estamos muy contentos. Se acerca la culminación del centenario. Estoy muy agradecido con Esteban por su compromiso. Y qué decir de amigo Santi Cazorla. En lo personal voy a tener que vivir otra vida para agradecer todo lo que ha hecho por toda esta institución. Es momento de hablar menos y trabajar más. Ante lo acontecido con las dudas de que el Grupo Pachuca va a vender, reitero nuestro compromiso. Estamos más comprometidos que nunca y permaneceremos aquí muchos años. La estabilidad del club está garantizada. No tenemos ninguna deuda. El proyecto de la ciudad deportiva está más cerca que nunca. Todo va por muy buen camino. Es el mayor compromiso. Hay proyecto de futuro”, dice Martín Peláez.

Sobre la resolución de la RFEF, que falló a favor de LaLiga en el caso Vallecas, "hemos hecho lo que teníamos que hacer, defender este escudo. Ganamos la primera instancia y ayer salió la resolución, ahora estamos evaluando si iremos a la justicia ordinaria. Estamos evaluando todo, también pedir la cautelarísima de cara al partido de la semana que viene", indicó el mexicano.

Por su parte, Esteban indicó sentirse muy "agradecido" al club. "Costó saber a quién llamaba. Pero la gente estaba dispuesta. Tenemos tirón. Esperamos que se llene el estadio. Intentaremos reunir a jugadores que nos hayan hecho pasar momentos felices”, aseguró Esteban. Cazorla dijo "estar al corriente" de los jugadores que está llamando Esteban "y en algunos coincidimos". "Mucha gente está haciendo todo lo posible por venir. Esperemos que la gente disfrute", dijo el capitán.

Tras estas declaraciones, Laura González Mnjoya, directora de comunicación del Real Oviedo, presentó el encuentro. "El partido se disputará el día 28 de marzo a las 18 horas. Entrada gratuita para abonados. Las entradas para acompañantes costarán 3 euros. Los poseedores del carnet oviedista accederán de manera gratuita pero necesitarán una invitación. Público general a 10 euros. Aparo y Fondo Norte organizan en colaboración con el Real Oviedo, con actividades antes y después del partido", comentó la periodista.