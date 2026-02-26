Piden un año de cárcel para el aficionado que profirió insultos racistas a Vinicius en el Tartiere

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de un acusado proferir insultos racistas contra Vinicius, jugador del Real Madrid, durante el partido celebrado en el Tartiere en agosto de 2025. El Ministerio Fiscal ha presentado su escrito de conclusiones provisionales en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia.

El Ministerio Fiscal sostiene los siguientes hechos: "sobre las 21:30 horas del 24 de agosto de 2025, se inició la celebración de un partido de fútbol de primera división en el Estadio Carlos Tartiere, en Oviedo, que enfrentaba al Real Oviedo con el Real Madrid. Sobre las 22:07 horas, cuando el jugador del equipo visitante Vinicius, de piel negra, marcó un gol en contra del equipo local, el acusado, obrando con evidente desprecio al color del jugador, profirió contra él gritos y escenificó gestos de menosprecio de carácter racista hacia su persona, claramente audibles y perceptibles por los diferentes asistentes al estadio, generándole sentimientos de frustración, vergüenza y humillación, con el consiguiente menoscabo de su dignidad intrínseca".

Concretamente, estas manifestaciones de menosprecio consistieron en "simular los gestos que hacen los primates y reproducir gritando los sonidos “uh, uh, uh”, onomatopeya que imita el sonido emitido por los monos y que, como es público y notorio, ha sido proferido en diversas ocasiones por grupos de aficionados de distintos países para ofender públicamente a futbolistas de piel negra durante el transcurso de un partido de fútbol".

Este hecho fue recogido por las cámaras de un programa de televisión, que difundió los cortes el lunes 25 de agosto de 2025, así como en su perfil oficial en la red social X, alcanzando a las 21:17 horas 309.200 visualizaciones. Tras la emisión de las grabaciones por televisión, numerosos medios de comunicación digitales y perfiles en redes sociales se hicieron eco de los insultos, alcanzando los hechos un impacto mundial, de más de 305 millones de visualizaciones en todo el mundo, con el consiguiente incremento del sentimiento de humillación para el jugador. El acusado se encontraba en el momento de los hechos afectado por el consumo de bebidas alcohólicas.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución, en su modalidad de lesión de la dignidad de las personas por motivos racistas del art. 510.2 a) y 510.5 del Código Penal, en concurso con un delito contra la integridad moral del art. 173.1, a resolver con la penalidad prevista para el primero de ellos (lesión de la dignidad de las personas por motivos racistas). Concurre en el acusado la circunstancia atenuante de responsabilidad criminal de embriaguez.

Si finalmente el acusado fuera condenado únicamente por el delito contra la integridad moral, la Fiscalía considera que concurre en él la agravante de discriminación y solicita que se condene al acusado a 1 año de prisión, con inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 8 meses con una cuota diaria de 12 euros (2.880 euros), con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago e inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre durante 4 años.

Subsidiariamente, y únicamente para el caso de que el acusado fuera condenado exclusivamente por el delito contra la integridad moral, la Fiscalía solicita para el acusado la pena de 1 año de prisión, con inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y prohibición de acudir al estadio donde ocurrieron los hechos, así como a los estadios donde se celebren partidos de fútbol de la Liga Profesional de 1ª y 2ª división, actualmente Liga y Liga EA Sport y Liga Hypermotion, RFEF (Copa del Rey, Supercopa y categorías inferiores), UEFA y FIFA durante un tiempo superior a 5 años al de la pena de prisión impuesta.