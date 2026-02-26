El Real Oviedo cierra su centenario con un mes de marzo cargado de actos: partido entre amigos de Cazorla y Esteban, un documental y hasta la visita al Papa en el Vaticano

El Real Oviedo presentó este jueves en la sala de prensa del Tartiere el calendario completo de actos con el que el club azul pondrá el broche final a la conmemoración de su centenario. Un programa que se extenderá a lo largo del mes de marzo y que combina fútbol, cultura, arte e institucionalidad en una celebración que el club quiere proyectar más allá de las fronteras asturianas.

El acto central de la programación será el partido del centenario, fijado para el 28 de marzo a las 18 horas en el Tartiere. El encuentro enfrentará a los equipos de amigos de Santi Cazorla y amigos de Esteban, dos de las figuras más queridas de la historia reciente del oviedismo. Los abonados podrán acceder de forma gratuita con su carnet, mientras que el público general podrá adquirir entradas a 10 euros. Los socios podrán, además, adquirir entradas de acompañante por 3 euros y los poseedores del carnet oviedista podrán acceder gratis, pero tendrán que sacar una invitación a través de la web del club. Como antesala al choque, el estadio también acogerá la gran final del "torneo de las estrellas", una competición entre equipos de abonados organizada junto a Mahou cuya primera fase se disputará el 7 de marzo en El Requexón. Los dos ganadores de dicho torneo, juagarán la final en el feudo carbayón.

Y más allá del fútbol, marzo traerá el estreno del documental del centenario, producido por Informe Plus de Movistar Plus, con una primera proyección pública que contará con la presencia de aficionados. El club editará también en unidades limitadas el libro oficial "100 años de barro & cielo", un recorrido por la historia emocional y deportiva de la entidad. La ciudad también se sumará a la celebración a través del arte. La empresa "Global Street Art" intervendrá una fachada en el centro urbano con una imagen icónica del oviedismo, en lo que el club describe como "una unión entre arte y ciudad destinada a convertirse en referencia visual permanente". A eso se sumarán acciones de street marketing internacional con presencia en Londres, Madrid, Barcelona y Ciudad de México, incluyendo una instalación interactiva de gran formato en un espacio céntrico de la capital española.

Oviedo acogerá además el "XIV Congreso Internacional en Ciencias del Deporte de la Universidad del Fútbol de Pachuca", una cita en la que participarán los servicios médicos del Real Oviedo, el Barça y el Atlético de Madrid, y que contará con una charla de Toni Nadal. El programa concluirá con un viaje institucional a la Ciudad del Vaticano, donde una delegación del club formada por capitanes y entrenadores del primer equipo masculino y femenino, del Vetusta y del Real Oviedo Genuine celebrará una audiencia con el Papa, en una iniciativa impulsada por la Fundación Real Oviedo.